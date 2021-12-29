Báo cáo của UBND quận Bình Thạnh về vụ bé gái 8 tuổi bị hành hạ tử vong: Nạn nhân bị gãy khung xương sườn, tụ máu, phù não

Xã hội 29/12/2021 21:10

UBND quận Bình Thạnh bước đầu vừa có báo cáo về vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong trên địa bàn.

Theo Dân Trí, ngày 29/12, UBND quận Bình Thạnh đã có báo cáo UBND TP.HCM về vụ bé N.T.V.A. (8 tuổi, cư trú chung cư Saigon Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) tử vong. Bước đầu, UBND quận Bình Thạnh xác định tử vong do bị bạo hành.

Báo cáo nêu rõ, vào lúc 19h43 ngày 22/12, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận được tin báo của bảo vệ Bệnh viện Vinmec Central Park trên đường Điện Biên Phủ về việc cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an phường 22, quận Bình Thạnh đã báo Công an quận Bình Thạnh về sự việc và tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu.

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Cơ thể bé V.A. bầm tím khi được đưa vào bệnh viện - Ảnh công an cung cấp

Qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ ghi nhận trên cơ thể cháu có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng, sưng mủ ở vùng vai trái, trên thái dương bên phải có vết thương khoảng 2cm nghi vấn đã được khâu trước đó và đã lành.

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, tỉnh Gia Lai) cư trú chung cư Saigon Pearl về hành vi "hành hạ người khác".

Qua kết quả điều tra, anh Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) là cha đẻ của cháu A. Hai cha con đã sinh sống với Trang (vợ sắp cưới) từ tháng 6/2020 tại căn hộ chung cư Saigon Pearl.

Khoảng 14h ngày 22/12, Trang hướng dẫn cháu A. học bài, còn anh Thái đi làm. Do cháu A. chậm tiếp thu bài và làm bài sai nên bị Trang lớn tiếng la mắng và dùng 1 cây gỗ tròn đường kính 2,2cm, dài 90cm đánh vào mông 5-6 cái và dùng chân đá vào mông cháu V.A. 1 cái.

Đến khoảng 18h, cháu A. vào phòng để ngủ, lúc này Trang phát hiện cháu A. bị nôn ói nên chạy đến đỡ cháu dậy và gọi điện thoại anh Thái về sơ cứu rồi cùng bảo vệ tòa nhà Saigon Pearl đưa cháu vào Bệnh viện Vinmec cấp cứu. Nhưng sau đó cháu đã tử vong.

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Đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh công an cung cấp

Theo Thanh Niên, tại CQĐT, Trang khai nhận do bực tức việc cháu A. chậm hiểu bài học nên đã lớn tiếng la mắng và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá vào mông cháu A.

Ngoài ra, Trang còn khai nhận trước đó (khoảng tháng 9 - 10/2021) cũng có vài lần dùng roi mây đánh vào vùng mông cháu A. và la mắng cháu trong lúc dạy học. Còn anh Th. trình bày, anh giao cho Trang kèm cháu A. học và cũng thường nghe Trang có la và đánh cháu A.

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Quá trình mổ tử thi xác định cháu A. bị tổn thương vùng ngực, bụng như sau: gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; vùng đầu: tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương - Ảnh: Internet

Theo Tuổi trẻ, cũng đưa tin về sự việc, trước đó ngày 11/12, anh Th. phát hiện trên đầu cháu A. bị thương tích và cháu nói bị té ngã, sau đó anh Th. có đưa cháu đến Bệnh viện ITO để khâu vết thương.

Khám nghiệm pháp y tử thi cháu A. xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp - cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Quá trình mổ tử thi xác định cháu A. bị tổn thương vùng ngực, bụng như sau: gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; vùng đầu: tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương.

Theo Người Lao Động, trước đó, liên quan đến vụ việc trên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức giao Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan đến vụ việc.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi, phối hợp và hướng dẫn UBND quận Bình Thạnh hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp theo quy định tại Nghị định 56/2017; theo dõi tiến độ xử lý vụ việc, tổng hợp báo cáo theo quy định.

 Đồng thời, phối hợp với UBND quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng và chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, không để vụ việc bạo lực trẻ em tương tự xảy ra trên địa bàn.

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Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng vụ việc xảy ra vô cùng đau xót, bức xúc tột cùng. Đau xót bởi một bé gái rơi vào hoàn cảnh cha mẹ ly hôn lại bị bạo hành tử vong. Điều đáng nói, vụ việc không phải ở một địa bàn vùng sâu vùng xa mà ngay ở giữa thành phố TP.HCM.

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