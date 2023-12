Theo Dân Trí, ngày 29/12, UBND quận Bình Thạnh đã có báo cáo UBND TP.HCM về vụ bé N.T.V.A. (8 tuổi, cư trú chung cư Saigon Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) tử vong. Bước đầu, UBND quận Bình Thạnh xác định tử vong do bị bạo hành.

Báo cáo nêu rõ, vào lúc 19h43 ngày 22/12, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận được tin báo của bảo vệ Bệnh viện Vinmec Central Park trên đường Điện Biên Phủ về việc cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an phường 22, quận Bình Thạnh đã báo Công an quận Bình Thạnh về sự việc và tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu.