Gần đây, sự việc "dì ghẻ" bạo hành con chồng dẫn đến tử vong đang khiến dư luận xôn xao. Được biết, nạn nhân là cháu gái N.T.V.A., 8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM. Theo Zing News, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) - "dì ghẻ" nói trên - về tội "hành hạ người khác".

Mỗi người làm cha làm mẹ, kể cả có ly hôn hay không ly hôn vẫn có bản năng là bảo vệ con cái… Con bị thiếu đi tình cảm của một phía lại càng cần được yêu thương hơn. Với mình, phải có trách nhiệm với con cái trước tiên rồi mới đến trách nhiệm với người yêu hay vợ/chồng. Nếu không yêu thương và có trách nhiệm được với máu mủ ruột thịt của mình thì đừng tự tin nói yêu thương ai khác.

Thương em bé kia quá vì mẹ bé yếu đuối và yếu thế. Nếu người mẹ mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và đừng đặt niềm tin nhầm chỗ, có lẽ sự việc đã khác rồi." - Hằng túi chia sẻ.

Qua sự việc, cô cũng hy vọng cộng đồng có thể quan tâm hơn nữa đến những vấn đề liên quan tới trẻ con, nhất là tình trạng bạo hành, lạm dụng, xâm phạm trẻ em. "Đường dây nóng phải thực sự là nóng và phải phổ cập tới từng người dân, từng đứa trẻ như đường dây 113-114-115 vậy, có thế mới giảm đi những vụ việc đau lòng."

Chị H. gửi đơn tố cáo, yêu cầu khởi tố chồng cũ về 3 hành vi do liên quan đến cái chết đầy đau đớn của con gái - Ảnh: Dân Trí

Cũng liên quan đến sự việc, theo Dân Trí, ngày 29/12, chị N.T.H. (36 tuổi), mẹ cháu N.T.V.A. (8 tuổi) cùng anh trai là anh Nguyễn Quang Vinh (37 tuổi) gửi đơn tố cáo, yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) và ông N.K.T.Th. (bố ruột của nạn nhân) về 3 hành vi.

Cụ thể, gia đình cháu A. đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Viện kiểm sát nhân dân TPHCM và Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trang và ông Th. về hành vi giết người; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình; không tố giác tội phạm.