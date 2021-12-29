Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành, mới đây, hot mom Hằng Túi, mẹ của 6 đứa con, đã lên tiếng nói lên quan điểm của mình.

Gần đây, sự việc "dì ghẻ" bạo hành con chồng dẫn đến tử vong đang khiến dư luận xôn xao. Được biết, nạn nhân là cháu gái N.T.V.A., 8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM. Theo Zing News, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) - "dì ghẻ" nói trên - về tội "hành hạ người khác". Đối tượng Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) và cháu bé 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet Bên cạnh những ý kiến phẫn nộ với hành vi của bố ruột và người "dì ghẻ", một bộ phận cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm chỉ trích mẹ ruột của nạn nhân vì "giao trứng cho ác", góp phần dẫn đến cái chết thương tâm cho V.A..

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, hot mom Nguyễn Bích Hằng (Hằng Túi), mẹ của 6 đứa con (5 con ruột, 1 con nuôi) đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Theo cô, nếu người mẹ có tâm lý vững vàng hơn và nhận được sự hỗ trợ cần thiết, có lẽ việc em bé bị bạo hành sẽ được phát hiện sớm hơn. hot mom Nguyễn Bích Hằng (Hằng Túi), mẹ của 6 đứa con (5 con ruột, 1 con nuôi) - Ảnh: Internet "Mong những người mẹ có thể lấy đó làm gương, ôm lấy con mình, đừng để bị yếu thế. Con ruột mình còn không bảo vệ được thì mong ai tôn trọng, mong ai yêu con mình? Người ngoài mình còn bất chấp bao đồng giúp đỡ thì ai dám động đến con cái hay người thân là bản năng mình xù lông nhím, quyết chiến tới cùng để bảo vệ, kể cả có phải đổi bằng tất cả!

Mỗi người làm cha làm mẹ, kể cả có ly hôn hay không ly hôn vẫn có bản năng là bảo vệ con cái… Con bị thiếu đi tình cảm của một phía lại càng cần được yêu thương hơn. Với mình, phải có trách nhiệm với con cái trước tiên rồi mới đến trách nhiệm với người yêu hay vợ/chồng. Nếu không yêu thương và có trách nhiệm được với máu mủ ruột thịt của mình thì đừng tự tin nói yêu thương ai khác. Thương em bé kia quá vì mẹ bé yếu đuối và yếu thế. Nếu người mẹ mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và đừng đặt niềm tin nhầm chỗ, có lẽ sự việc đã khác rồi." - Hằng túi chia sẻ. Qua sự việc, cô cũng hy vọng cộng đồng có thể quan tâm hơn nữa đến những vấn đề liên quan tới trẻ con, nhất là tình trạng bạo hành, lạm dụng, xâm phạm trẻ em. "Đường dây nóng phải thực sự là nóng và phải phổ cập tới từng người dân, từng đứa trẻ như đường dây 113-114-115 vậy, có thế mới giảm đi những vụ việc đau lòng." Chị H. gửi đơn tố cáo, yêu cầu khởi tố chồng cũ về 3 hành vi do liên quan đến cái chết đầy đau đớn của con gái - Ảnh: Dân Trí Cũng liên quan đến sự việc, theo Dân Trí, ngày 29/12, chị N.T.H. (36 tuổi), mẹ cháu N.T.V.A. (8 tuổi) cùng anh trai là anh Nguyễn Quang Vinh (37 tuổi) gửi đơn tố cáo, yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) và ông N.K.T.Th. (bố ruột của nạn nhân) về 3 hành vi. Cụ thể, gia đình cháu A. đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Viện kiểm sát nhân dân TPHCM và Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trang và ông Th. về hành vi giết người; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình; không tố giác tội phạm.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Mẹ ruột gửi đơn đề nghị khởi tố chồng cũ và 'dì ghẻ', nêu rõ 3 tội danh khiến ai nghe xong cũng 'lạnh người' Liên quan đến sự việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, mới đây, mẹ ruột và người cậu đã làm đơn tố cáo, yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố "dì ghẻ" và bố của nạn nhân về 3 hành vi.

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