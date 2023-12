Công an Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng tại Bình Dương.

Theo báo Người Lao Động, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ cướp ngân hàng xảy ra vào trưa 28/12. Hiện công an đã bắt được 1 nghi can và tiến hành điều tra các đồng phạm liên quan.

Từ thông tin ban đầu, được biết, nghi can gây ra vụ cướp đã cầm vật lạ nghi lựu đạn, tấn công ngân hàng, cướp số tiền khoảng 400 triệu đồng. Sau đó, bỏ lại hung khí rồi lên xe máy bỏ trốn. Một số nhân chứng cho hay nghi can canh lúc nhân viên ngân hàng nghỉ trưa, đã tấn công và dọa nếu không đưa tiền sẽ quăng lựu đạn cho nổ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Theo VietNamNet, khi các nhân viên đang ở bên trong chi nhánh một ngân hàng ở trung tâm huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) thì bị một số thanh niên xông vào uy hiếp, khống chế. Các đối tượng này sau đó đã cướp đi một số tiền lớn rồi lên xe máy tẩu thoát. Cơ quan công an đã nhận diện được một đối tượng gây ra vụ việc qua camera an ninh và tiến hành bắt giữ.

Nghi can trong vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Danh tính đối tượng là Trần Văn Hùng (31 tuổi, ngụ tại xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng). Số tiền cướp được gần 500 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã dùng súng giả để thực hiện vụ cướp. Sau khi lấy được tiền, đối tượng này vứt khẩu súng giả gần hiện trường rồi lên xe máy tẩu thoát. Để tránh bị phát hiện, đối tượng cởi áo khoác, đem giấu số tiền vừa cướp.

Theo VnExpress, nhiều trinh sát đang truy bắt một số người - được cho là đồng phạm của anh ta. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý và khám nghiệm hiện trường.

