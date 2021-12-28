Bình Dương: Cướp ngân hàng táo tợn giữa ban ngày lấy đi hàng trăm triệu đồng

Xã hội 28/12/2021 17:21

Công an Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng tại Bình Dương.

Theo báo Người Lao Động, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ cướp ngân hàng xảy ra vào trưa 28/12. Hiện công an đã bắt được 1 nghi can và tiến hành điều tra các đồng phạm liên quan. 

Từ thông tin ban đầu, được biết, nghi can gây ra vụ cướp đã cầm vật lạ nghi lựu đạn, tấn công ngân hàng, cướp số tiền khoảng 400 triệu đồng. Sau đó, bỏ lại hung khí rồi lên xe máy bỏ trốn. Một số nhân chứng cho hay nghi can canh lúc nhân viên ngân hàng nghỉ trưa, đã tấn công và dọa nếu không đưa tiền sẽ quăng lựu đạn cho nổ. 

cuop ngan hang 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Theo VietNamNet, khi các nhân viên đang ở bên trong chi nhánh một ngân hàng ở trung tâm huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) thì bị một số thanh niên xông vào uy hiếp, khống chế. Các đối tượng này sau đó đã cướp đi một số tiền lớn rồi lên xe máy tẩu thoát. Cơ quan công an đã nhận diện được một đối tượng gây ra vụ việc qua camera an ninh và tiến hành bắt giữ.

cuop ngan hang 2
Nghi can trong vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Danh tính đối tượng là Trần Văn Hùng (31 tuổi, ngụ tại xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng). Số tiền cướp được gần 500 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã dùng súng giả để thực hiện vụ cướp. Sau khi lấy được tiền, đối tượng này vứt khẩu súng giả gần hiện trường rồi lên xe máy tẩu thoát. Để tránh bị phát hiện, đối tượng cởi áo khoác, đem giấu số tiền vừa cướp.

Theo VnExpress, nhiều trinh sát đang truy bắt một số người - được cho là đồng phạm của anh ta. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý và khám nghiệm hiện trường.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Lộ bằng chứng 'dì ghẻ' từng lên mạng xót thương con chồng khi bị giúp việc 'ăn hiếp', sự thật nói lên điều ngược lại

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Lộ bằng chứng 'dì ghẻ' từng lên mạng xót thương con chồng khi bị giúp việc 'ăn hiếp', sự thật nói lên điều ngược lại

Liên quan đến vụ cháu bé 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, mới đây, cư dân mạng đã phát hiện ra nhiều "sự thật động trời" về người "dì ghẻ".

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Dương cướp của ngân hàng bị cướp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 47 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 47 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số