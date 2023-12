Liên quan đến vụ "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong, được biết, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh (TP.HCM) hiện đã bắt giữ nghi can V.N.Q.Tr. (SN 1995) để điều tra hành vi dẫn đến cái chết của bé gái 8 tuổi tên N.T.V.A.

'Dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Ngay khi sự việc được hé lộ, mọi thông tin về người phụ nữ này cũng được cộng đồng mạng tìm kiếm. Theo đó, ở phần mô tả trên trang cá nhân của Q.Tr. là câu nói: "I am not trying to give an image of a fairytale, perfect, everything else, I am just being myself" - tạm dịch "Tôi không muốn xây dựng hình ảnh cổ tích, hoàn hảo hay bất cứ thứ gì khác. Tôi chỉ đang là chính mình".