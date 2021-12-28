Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Lộ bằng chứng 'dì ghẻ' từng lên mạng xót thương con chồng khi bị giúp việc 'ăn hiếp', sự thật nói lên điều ngược lại

Xã hội 28/12/2021 16:32

Liên quan đến vụ cháu bé 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, mới đây, cư dân mạng đã phát hiện ra nhiều "sự thật động trời" về người "dì ghẻ".

Liên quan đến vụ "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong, được biết, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh (TP.HCM) hiện đã bắt giữ nghi can V.N.Q.Tr. (SN 1995) để điều tra hành vi dẫn đến cái chết của bé gái 8 tuổi tên N.T.V.A.

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'Dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Ngay khi sự việc được hé lộ, mọi thông tin về người phụ nữ này cũng được cộng đồng mạng tìm kiếm. Theo đó, ở phần mô tả trên trang cá nhân của Q.Tr. là câu nói: "I am not trying to give an image of a fairytale, perfect, everything else, I am just being myself" - tạm dịch "Tôi không muốn xây dựng hình ảnh cổ tích, hoàn hảo hay bất cứ thứ gì khác. Tôi chỉ đang là chính mình".

Chưa hết, netizen còn tìm tìm ra một bài viết "bóc phốt" người giúp việc của Q.Tr. được đăng tải trong một hội nhóm vào ngày 30/10/2020. Bên cạnh việc nêu lên những điểm không hài lòng về người giúp việc, "dì ghẻ" khiến netizen sốc nặng khi bên dưới phần bình luận cô đã thể hiện sự lo lắng cho bé V.A. khi không biết ở nhà cháu bé có bị người giúp việc đánh đập, mắng chửi hay không. 

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Bài viết 'bốc phố' giúp việc của Q.Tr - Ảnh: Chụp màn hình
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Tác giả bài bóc phốt trả lời bình luận của netizen - Ảnh: Chụp màn hinh

Thậm chí, khi thấy con bị sai vặt hay quát tháo, Q.Tr. còn bày tỏ sự xót xa: "Em xem mà thương con nhiều hơn. Công việc cuộc sống làm ba mẹ bận bịu, tưởng đâu có người đỡ đần ai ngờ còn rước mệt mỏi vào người hơn".

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'Dì ghẻ' tỏ ra rất lo lắng cho con chồng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều netizen đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi cho rằng người "dì ghẻ" này chỉ đang giả vờ thương con chồng dù sao đó là những trận đòn roi và cái kết đau lòng như hiện tại.

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Bảng phân công việc nhà của một cô bé 8 tuổi -  Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

 

Theo VietNamNet, bà Lê Thị T. là vú nuôi của cháu V.A. từ nhỏ. Khi cháu V.A. theo cha thì bà có theo ở cùng để tiện chăm sóc cháu, nhưng Q.Tr. đã kiếm chuyện và cho bà thôi việc. Theo xác nhận của người vú nuôi, cháu V.A. rất ngoan, lễ phép, biết cư xử. Sau khi bị nghỉ việc, nửa năm nay bà vì nhớ cháu V.A. đã tìm cách thăm nhưng ông T. và Q.Tr. không cho phép. Khi cháu V.A. mất, bà đã mất ăn mất ngủ, khóc suốt vì đã chăm sóc từ nhỏ, xem cháu như cháu ruột của mình.

Bà A., một người trong toà nhà cũng kể, từng nghe tiếng bé gái khóc thét, đã nghĩ đến chuyện cháu bé bị đánh. Bà có gặp bé V.A. một số lần ở bên ngoài có gặng hỏi nhưng cháu bé không nói gì.

Liên quan đến vụ án này, hiện cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã có báo cáo ban giám đốc Công an TP.HCM, đang làm rõ các tình tiết và làm rõ trách nhiệm của người cha cháu bé.

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Từ khóa:   bé gái bị bạo hành TP.HCM bé gái 8 tuổi

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