Theo Tuổi Trẻ đưa tin ngày 28/12, qua xác minh của cơ quan chức năng, ông T. (cha ruột của bé gái 8 tuổi bị bào hành ) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang sống chung như vợ chồng từ giữa năm 2020 tại một căn hộ ở Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ông T. giao cho Trang kèm cháu A. học và có nghe Trang thường la và đánh con gái mình.

Liên quan đến sự việc "dì ghẻ" bạo hành con chồng dẫn đến tử vong đang khiến dư luận phẫn nộ. Được biết, nạn nhân là cháu gái N.T.V.A., 8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM. Theo Zing News, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) - "dì ghẻ" nói trên - về tội "hành hạ người khác".

Theo Dân Trí, mới đây, ngày 29/12, chị N.T.H. (36 tuổi), mẹ cháu N.T.V.A. (8 tuổi) cùng anh trai là anh Nguyễn Quang Vinh (37 tuổi) gửi đơn tố cáo, yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang và ông T. về 3 hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 11/12, ông T. cũng phát hiện trên đầu cháu A. bị thương tích và cháu A. nói lại với cha mình rằng bị té ngã. Sau đó ông T. đưa con gái đi bệnh viện để khâu lại vết thương...

Chị H. gửi đơn tố cáo, yêu cầu khởi tố chồng cũ về 3 hành vi do liên quan đến cái chết đầy đau đớn của con gái - Ảnh: Dân Trí

Cụ thể, trong đơn, chị H. cho biết, chị kết hôn với ông T. vào năm 2011 và có với nhau 2 đứa con; cháu A. là con gái đầu lòng. Năm 2020, cả 2 ly hôn do ông T. ngoại tình, quan hệ tình cảm bất chính với đối tượng Trang. Sau đó, ông h. đưa cháu A. về chung cư Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh) sống chung với Trang, còn chị H. nhận nuôi bé trai là em của cháu A. Kể từ khi đường ai nấy đi, ông T. cấm cản chị H. gặp cháu A.. Hơn một năm qua, chị H. chỉ được gặp cháu A. 2-3 lần và lần gần nhất là vào tháng 10/2020.

Theo chị H., do ông T. ngăn cản không cho chị gặp cháu A. nên một năm qua chị không biết tình trạng của con mình. Khi cháu A. chết do phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể thì chị nghi ngờ ông T. và Trang hành hạ cháu.

Bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trong đơn, bà H. cùng anh ruột quả quyết rằng, ông T. với bà Trang đã đánh đập hành hạ dẫn đến cái chết thương tâm của con bà.

"Lý do tại sao con tôi chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím thì chỉ có ông T. và bà Trang đã hành hạ, đánh đập cháu đến chết. Vì đây là hai người duy nhất chung sống, trông nom cháu. Tôi thật sự không dám tưởng tượng con tôi đã phải hứng chịu những đòn roi dã man, khủng khiếp đến cỡ nào" - chị H. viết trong đơn.

Cây gậy gỗ mà bà Trang dùng để đánh cháu A. Ảnh: Công an cung cấp

Chị H. cho rằng, ông T. biết rõ Trang đánh đập, hành hạ cháu A. trong thời gian dài nhưng không đứng ra bảo vệ, không hề có thái độ ngăn cản, đưa con đi chữa trị, khiến cháu phải chịu đựng sự đau đớn quá mức, ra đi trong tuyệt vọng.

"Là một người mẹ, tôi hết sức đau đớn khi nhìn thấy những hình ảnh về vết bầm tím trên người con gái. Càng đau lòng hơn, chính bố ruột của cháu có thái độ che giấu, để mặc cho một người phụ nữ khác đánh đập, hành hạ con của mình" - chị H. bức xúc.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, cũng thông tin về sự việc, qua tất cả những hành vi của ông T. và Trang, mẹ bé A. đã đề nghị Quý cơ quan tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn K.T.T.và bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang về 3 tội:

“Tội giết người” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung 2017) với tình tiết tăng nặng tại điểm k khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

“Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 185 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

“Tội không tố giác tội phạm” theo quy định tại khoản 1 Điều 390 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Đồng thời, mẹ bé A. cũng đề nghị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông T. và bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang theo quy định tại Điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.