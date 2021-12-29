Mới đây, thông tin về "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong đã từng xuất hiện trong một MV ca nhạc đang khiến nhiều người nổi giận.
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Sự việc "dì ghẻ" bạo hành con chồng - một bé gái 8 tuổi - dẫn đến tử vong đang là chủ đề nóng khiến dư luận dậy sóng. Theo Zing News, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) - "dì ghẻ" nói trên - về tội "hành hạ người khác".
Mới đây, vào tối ngày 28/2, rapper Jombie (thủ lĩnh của tổ đội G5R và là "đàn anh" của Jack những ngày nam ca sĩ vẫn còn hoạt động ở giới Underground) bất ngờ chia sẻ thông tin đã từng hợp tác với "dì ghẻ" Võ Nguyễn Quỳnh Trang trong MV "Út ơi 4" cách đây 2 năm.
Trong MV, Trang vào vai một cô thư ký và xuất hiện ở 2 phân đoạn tầm 10 giây ở cuối MV. Đáng chú ý, về phía rapper, anh cho biết khá sốc về sự việc của Trang vì "ở ngoài thấy hiền lành lễ phép nhưng không ngờ bên trong lại tàn ác đến vậy". MV hiện tại đã đạt được hơn 15 triệu lượt xem.
Nhiều netizen sau khi biết thông tin đã "tràn" vào MV và để lại bình luận phẫn nộ. Khán giả không thể tin 1 nhân vật xuất hiện trong MV của Jombie sau đó 2 năm lại có thể làm ra hành động tàn ác khó tin đến vậy. Bên cạnh đó, một bộ phận Fan còn kêu gọi report MV vì có sự xuất hiện của nhân vật "đặc biệt" này.
Cập nhật tình trạng hiện tại của MV "Út ơi 4", những ý kiến trên đã "bay màu" khỏi phần bình luận mà không rõ lý do.