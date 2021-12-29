Sự việc "dì ghẻ" bạo hành con chồng - một bé gái 8 tuổi - dẫn đến tử vong đang là chủ đề nóng khiến dư luận dậy sóng. Theo Zing News, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) - "dì ghẻ" nói trên - về tội "hành hạ người khác".

Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) - Ảnh: VietNamNet

Mới đây, vào tối ngày 28/2, rapper Jombie (thủ lĩnh của tổ đội G5R và là "đàn anh" của Jack những ngày nam ca sĩ vẫn còn hoạt động ở giới Underground) bất ngờ chia sẻ thông tin đã từng hợp tác với "dì ghẻ" Võ Nguyễn Quỳnh Trang trong MV "Út ơi 4" cách đây 2 năm.