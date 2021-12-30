Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, giáo viên và phụ huynh có con học cùng lớp với nạn nhân đều không khỏi đau lòng.

Liên quan đến vụ việc bé gái tên V.A. (8 tuổi) bị bạo hành dẫn đến tử vong, theo Nhịp sống Việt, giáo viên và phụ huynh có con học cùng lớp với nạn nhân đều không khỏi đau lòng. Một phụ huynh tên T., có con trai học cùng lớp với V.A. suốt 3 năm, đại diện cho biết: "Khi hay tin một bé gái trong lớp con, gia đình thông báo bị suy phổi mất, thầy cô, phụ huynh và các con đều khóc nức nở, không tin vào sự thật vì mấy hôm trước con còn khỏe mạnh học online. Sau khi báo chí đưa tin, thấy hình con, đúng tên con, chúng tôi càng bàng hoàng, căm phẫn". Bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet Được biết, thời gian qua, do tình hình dịch bệnh nên các bé đều học online. Cô giáo chủ nhiệm mới nhận lớp cũng chưa được gặp trực tiếp các con mà chỉ thông qua các lớp học trực tuyến.

Nói về V.A., chị T. nhận xét bé rất ngoan hiền, lễ phép. Tuy nhiên, trong các buổi sinh hoạt chung như hoạt động ngoại khóa, sinh nhật các bé trong lớp, phụ huynh không thấy có sự xuất hiện của gia đình bé V.A. "Lần giở lại hình ảnh sinh nhật các bạn trong lớp cũng không thấy con tham gia. Con không đi hay chẳng ai đưa con đi, chẳng ai quan tâm đến con cần gì, thích gì, muốn gì? Không ngờ trước hôm giáng sinh, ngày mà trẻ con mong chờ nhất để được nhận quà, nhận tình yêu thương thì con lại bị bạo hành đến mức phải rời xa cõi đời" - chị T. tâm sự với Nhịp sống Việt.

Cơ thể bé V.A. bầm tím khi được đưa vào bệnh viện - Ảnh công an cung cấp Ngoài ra, chị T. cũng cho biết, một số phụ huynh khác đã giấu con về sự việc đau lòng của V.A., sợ các bé bị ảnh hưởng tâm lý vì trong lớp không phải gia đình nào cũng được trọn vẹn. Tuy nhiên, chị T. chọn cách đối diện với vấn đề và nhắc nhở các con học cách bảo vệ bản thân từ vụ việc trên. "Tôi không giấu con, tôi chỉ nói với bé về vấn đề bạo hành, bởi nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Ví dụ ai đánh con, hoặc con thấy bạn nào có dấu hiệu bị đánh, con phải báo mẹ và cô giáo. Nhắc con như vậy vì tôi sợ điều tương tự sẽ xảy ra với con mình. Khi tôi nói quá nhiều thì bé tỏ ra sợ hãi. Rõ ràng điều đó có ảnh hưởng tâm lý rất lớn đến các con" - chị T. nói. Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về hành vi "Hành hạ trẻ em". Theo Tuổi Trẻ, ngày 29/12, UBND quận Bình Thạnh đã có báo cáo cho UBND TP.HCM về sự việc. Trong đó, kết quả khám nghiệm pháp y tử thi cháu A. xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp - cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Quá trình mổ tử thi xác định cháu A. bị tổn thương vùng ngực, bụng như sau: gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; vùng đầu: tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Mẹ ruột gửi đơn đề nghị khởi tố chồng cũ và 'dì ghẻ', nêu rõ 3 tội danh khiến ai nghe xong cũng 'lạnh người' Liên quan đến sự việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, mới đây, mẹ ruột và người cậu đã làm đơn tố cáo, yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố "dì ghẻ" và bố của nạn nhân về 3 hành vi.

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