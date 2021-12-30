Vụ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành gãy khung xương sườn, phù não dẫn đến tử vong: Cần áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất

Xã hội 30/12/2021 09:41

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở TP.HCM, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã lên tiếng.

Gần đây, sự việc "dì ghẻ" bạo hành con chồng dẫn đến tử vong đang khiến dư luận xôn xao. Được biết, nạn nhân là cháu gái N.T.V.A., 8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM. Theo Zing News, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) - "dì ghẻ" nói trên - về tội "hành hạ người khác".

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Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) - Ảnh : Internet

Theo Tiền Phong, liên quan đến vụ việc trên, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã lên tiếng. Theo Hòa, những vụ bạo hành trẻ em dẫn đến thương vong xảy ra không phải lần đầu. Tuy nhiên, sự việc như vừa qua ở TP.HCM thực sự gây bức xúc trong dư luận, rất đáng bị lên án. Phải khẳng định, đây là hành vi vi phạm đạo đức xã hội dẫn đến vi phạm về mặt hình sự. "Hành vi bạo hành của Nguyễn Võ Quỳnh Trang thật phi nhân tính, tàn ác và vô cảm, không thể chấp nhận được".

Khi được hỏi về quan điểm trong việc xử lý vụ việc này, ông Hòa nhấn mạnh: "Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, luôn bị xã hội lên án. Bởi vậy, ai vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành. Đặc biệt, phải truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất trong Bộ luật Hình sự với những đối tượng này, để phòng ngừa, răn đe, cảnh tỉnh những ai có hành vi bạo hành trẻ em, nhất là với trẻ em đang sống trong cùng một gia đình".

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Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà - Ảnh : Internet

Liên quan đến trách nhiệm của bố đẻ, vị đại biểu này co rằng cơ quan chức năng nên xem xét hành vi của người bố xem có đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hay xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, dù xét ở góc độ nào thì người bố cũng không thể vô can. Người bố không trực tiếp thực hiện hành vi bạo hành, nhưng lại thiếu trách nhiệm để người phụ nữ ấy bạo hành, dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé. Cho nên, bố cháu bé cũng phải có trách nhiệm liên đới trong vụ việc này.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 29/12, UBND quận Bình Thạnh đã có báo cáo cho UBND TP.HCM về sự việc. Trong đó, kết quả khám nghiệm pháp y tử thi cháu A. xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp - cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Quá trình mổ tử thi xác định cháu A. bị tổn thương vùng ngực, bụng như sau: gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; vùng đầu: tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương.

Báo cáo của UBND quận Bình Thạnh về vụ bé gái 8 tuổi bị hành hạ tử vong: Nạn nhân bị gãy khung xương sườn, tụ máu, phù não

Báo cáo của UBND quận Bình Thạnh về vụ bé gái 8 tuổi bị hành hạ tử vong: Nạn nhân bị gãy khung xương sườn, tụ máu, phù não

UBND quận Bình Thạnh bước đầu vừa có báo cáo về vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong trên địa bàn.

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