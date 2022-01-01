Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, được biết, ông Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột của nạn nhân) đã chủ động xóa dữ liệu camera trên điện thoại của mình. Cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ trên.

Liên quan đến vụ bé gái gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM, theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 1/1/2022, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã phối hợp với các cơ quan chức năng khôi phục toàn bộ các video trong camera tại nhà Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra vụ bạo hành dẫn đến bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong. Qua những hình ảnh cuối cùng trong camera nhà V.A., có thể thấy nạn nhân đã bị hành hạ liên tục trong 4 giờ đồng hồ khiến bé kiệt sức, nằm lả người. Lúc này, thấy bé V.A. có biểu hiện bất thường, ông Thái mới đưa bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Đáng chú ý, ông Thái đã chủ động xóa dữ liệu camera trên điện thoại của mình. Cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ trên. Ông Thái đã chủ động xóa dữ liệu camera trong điện thoại - Ảnh: Internet Như đã đưa tin trước đó, theo Pháp luật và Bạn đọc, qua camera trong ngày bé V.A. được phát hiện tử vong (ngày 22/12), từ 14h đến 18h, Nguyễn Võ Quỳnh Trang ("dì ghẻ") đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần vào cơ thể cháu ở những nơi như mông, lưng, đầu, trán. Chưa dừng lại ở đó, Trang còn đạp vào bụng, âm hộ, mông và ngực của nạn nhân. Mặc dù thấy bé đã kiệt sức nhưng Trang vẫn bắt bé V.A vừa quỳ học vừa uống nước. Khi bé V.A. đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu bé khiến bé bị kiệt sức như muốn đổ gục.

Bé gái 8 tuổi với nhiều vết thâm tím trên cơ thể - Ảnh: Internet Sau đó, Trang tiếp tục bắt bé V.A. ngồi vào ghế học. Tuy nhiên, khi V.A. đang ngồi ghế, Trang dùng chân đạp khiến bé bị té ngã. Mặc dù bé tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở. Thấy vậy, Trang đỡ bé V.A. ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng có thể do không còn sức nên bé té ngã và sức khỏe lúc này rất yếu. Đến khi Trang tiếp tục kéo bé ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước và những chất màu trắng rồi bé ngã xuống đất, ngất lịm. Đến khoảng 18h cùng ngày, Trang gọi điện cho Thái về nhà sơ cứu, cùng bảo vệ chung cư đưa bé vào bệnh viện cấp cứu nhưng bé V.A. đã tử vong. Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ) nhận định trên báo Người lao động, nếu có việc Thái và Trang xóa các đoạn camera ghi lại cảnh Trang đánh đập bé A. để nhằm hủy chứng cứ, thì hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo phân tích của luật sư Toàn, Bộ luật Hình sự hiện hành quy định, người có trách nhiệm bảo quản vật chứng mà để mất mát, hư hỏng, phá hủy niêm phong, tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy hoại vật chứng của vụ án, thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ xử lý trách nhiệm hình sự phù hợp. "Trong trường hợp thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy, làm hư hỏng vật chứng của vụ án nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 375 của Bộ luật Hình sự", ông cho biết.

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