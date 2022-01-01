Bố ruột khai nhận lý do nhiều lần chứng kiến bé gái 8 tuổi bị đánh đập nhưng vẫn để mẹ kế 'dạy' con

Xã hội 01/01/2022 15:18

Mới đây, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp bố ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành do có hành vi đồng phạm giúp sức với "dì ghẻ". Tại cơ quan điều tra, người này đã có những tiết lộ bất ngờ.

Liên quan đến vụ bé N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành dẫn đến tử vong, được biết, sau khi "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) bị bắt và khởi tố về hành vi "Hành hạ trẻ em" thì vào sáng ngày 31/12, theo Người Lao Động, công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM và cũng là bố ruột của nạn nhân) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Trước đó, tại CQĐT, Trang khai nhận do bực tức việc cháu A. chậm hiểu bài học nên đã lớn tiếng la mắng và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá vào mông cháu A.

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 Hai đối tượng Thái và Trang trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên, thông tin ban đầu, ông Thái thừa nhận nhiều lần chứng kiến cháu A. bị mẹ kế là Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng roi và cây đánh, có thể ảnh hưởng đến tính mạng con gái. Có lần Thái cũng cầm cây và đánh cháu A. Tuy nhiên, Thái khai biết Trang đánh cháu nhưng không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra, nên vẫn để mẹ kế "dạy" con mình.

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Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và vết tích cháu gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh: CACC

Theo Tiền Phong, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP HCM), hành vi của bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang có dấu hiệu của hành vi "Cố ý gây thương tích" dẫn đến chết người theo khoản 4 điều 134 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh thu giữ được vật chứng quan trọng là các đoạn video clip ghi được từ camera nơi bị can sinh sống. Các clip này là chứng cứ hết sức quan trọng, ghi nhận, mô tả hành vi vi phạm của bị can và đối tượng liên quan, nếu có. Có các đoạn clip này, việc đấu tranh với bị can nhằm làm sáng tỏ bản chất sự việc sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Qua đó, xác định chính xác tội danh mà bị can này phải chịu trách nhiệm.

Đối với Nguyễn Kim Trung Thái vừa bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp, theo thông tin từ báo chí cho thấy người này có mặt tại thời điểm bị can Quỳnh Trang đánh đập bé gái 8 tuổi.

"Nếu người cha này có mặt, chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không có hành vi ngăn chặn thì dấu hiệu đồng phạm đã khá rõ ràng. Bị can Quỳnh Trang bị kết tội nào thì bị can Thái sẽ đồng phạm với tội danh đó. Theo tôi, có thể đây chính là căn cứ để cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh quyết định bắt khẩn cấp người này. Như vậy, các đoạn video là căn cứ quan trọng cùng với kết luận giám định pháp y để cơ quan tố tụng quyết định thay đổi tội danh và xác định vai trò của người cha trong vụ cháu bé bị tử vong do bị can Quỳnh Trang thực hiện" - luật sư Nguyễn Văn Đức phân tích.

Hiện, sự việc đang được nhiều người quan tâm.

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Mới đây, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã trích xuất camera tại căn hộ ở chung cư ở quận Bình Thạnh -  nơi bé V.A sinh sống để điều tra vụ việc bạo hành gây xôn xao dư luận những ngày qua.

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