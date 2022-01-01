Kể từ năm 2022, những trường hợp nào được miễn giảm tiền phạt vi phạm giao thông?

Xã hội 01/01/2022 19:33

Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Theo đó, tại Điều 77 quy định việc miễn, giảm tiền phạt đối với cá nhân, tổ chức.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Theo đó, tại Điều 77 quy định việc miễn, giảm tiền phạt đối với cá nhân, tổ chức.

Cụ thể, các trường hợp được miễn, giảm một phần tiền phạt vi phạm giao thông gồm:

- Việc giảm một phần tiền phạt đối với cá nhân vi phạm giao thông đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền được quy định như sau:

+ Cá nhân tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn;

+ Tổ chức tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của UBND cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

- Cá nhân được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt do không có khả năng thi hành quyết định nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đã được giảm một phần tiền phạt theo quy định trên mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn;

+ Đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần  nhưng gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn.

Trường hợp gặp khó khăn đột xuất về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.

Kể từ năm 2022, những trường hợp nào được miễn giảm tiền phạt vi phạm giao thông? - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet

Theo VietNamNet, cá nhân được miễn toàn bộ tiền phạt giao thông nếu: Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền và tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi học tập, làm việc.

Bị phạt tiền từ 2 triệu đồng trở lên, đang gặp khó khăn đặc biệt/đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Tổ chức được miễn toàn bộ tiền phạt giao thông nếu: Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền; Đã thực hiện xong hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả nêu trong quyết định xử phạt.

Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt/ đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của UBND cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất…

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