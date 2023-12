Theo Pháp luật và Bạn đọc, nguồn tin từ Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, ông Nguyễn Kim Trung Thái đã khai báo về vụ việc này. Nguồn tin cho hay, ông Thái khai nhận có nhìn thấy người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh cháu V.A.. Tuy nhiên, ngày xảy ra vụ việc khiến bé mất mạng, ông Thái đi làm nên không hay biết.

Liên quan vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành , theo Người Lao Động, ngày 31/12, công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985 và cũng là bố ruột của nạn nhân) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang ("dì ghẻ" ra tay bạo hành nạn nhân).

Bên cạnh đó, ông Thái khai cũng đã đánh bé V.A. một vài lần do cháu không ngoan. Về việc này, công an cho biết, đây chỉ là lời khai của ông Thái. Phía công an vẫn đang kiểm tra đánh giá so với thực tế hiện trường, vết thương của bé A và điều tra hết sức thận trọng. Nguồn tin cũng cho biết, phía cơ quan điều tra đã khôi phục được 1 số hình ảnh từ camera và đang tiếp tục điều tra vụ án.

Trình bày về sự việc xảy ra ngày 22/12/2021, ông Thái cho biết tầm 18h sau khi bị can Trang gọi điện thoại thông báo, ông chạy về nhà thì đã thấy con tím tái, thở khó khăn. Ông sơ cứu và đưa con vào bệnh viện gần đó, nhưng không kịp. Về vết thương trên đầu nạn nhân, người cha này khai không biết do Trang gây ra, vì bé V.A nói do tự té ngã.

Hình ảnh được cho là của ông Thái tại cơ quan điều tra được CĐM chia sẻ rộng rãi - Ảnh: Internet

Tóm tắt sơ lược về vụ việc, theo Thanh niên, vụ bé gái 8 tuổi tử vong xảy ra tối 22/12/2021 khi Thái đưa bé V.A đến một bệnh viện ở phường 22 cấp cứu. Xác định thi thể cháu bé có dấu hiệu bị bạo hành nên công an vào cuộc điều tra. Theo Công an quận Bình Thạnh, kết quả pháp y cho thấy cháu A. bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm cũ, mới khác nhau.

Mở rộng điều tra vụ bé gái 8 tuổi tử vong, cơ quan công an xác định, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có dấu hiệu bạo hành cháu V.A, nên ngày 28/12/2021, Công an Q.Bình Thạnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trang 2 tháng để điều tra về tội "hành hạ người khác".

Trong quá trình dạy học, Trang nhiều lần đánh bé V.A. vì làm bài sai - Ảnh: Internet

Tại CQĐT, Trang khai nhận có quan hệ tình cảm với ông Thái (cha của bé V.A.). Cả 3 cùng sinh sống tại một căn hộ cao cấp ở phường 22 (quận Bình Thạnh) từ đầu năm 2021. Qua thời gian dài sinh sống, Trang nhiều lần đánh đập bé gây nên nhiều vết bầm trên người. Cụ thể, Trang dùng roi mây để "răn dạy" bé v.A. và tiếp tục dùng gậy gỗ đánh đập khi roi mây gãy.

Đến ngày 22/12/2021, V.A. học bài online. Quá trình dạy học,Trang nhiều lần đánh bé vì làm bài sai. Đến trưa cùng ngày, bé V.A. than mệt và vào phòng nghỉ, nôn ói. Thấy vậy Trang liên lạc cho ông Thái về nhà. Trở về nhà, ông Thái ôm bé V.A. vào nhà tắm để bé nôn ói và gọi cấp cứu khi phát hiện sức khỏe bé có dấu hiệu chuyển biến xấu. Tuy nhiên bé V.A. đã tử vong sau đó.