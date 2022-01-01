Liên quan đến vụ bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành dẫn đến tử vong, theo báo Công an TP.HCM, sáng ngày 1/1/2022, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết cho biết, sau khi Nguyễn Kim Trung Thái (cha đẻ của nạn nhân) bị bắt, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tiếp tục kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh xem xét thay đổi tội danh khởi tố từ tội hành hạ người khác thành tội giết người với Nguyễn Võ Quỳnh Trang ("dì ghẻ").

"Ai cũng nói V.A. rất ngoan và lễ phép. Tôi có gặp một chị làm ở Hội Phụ nữ phường, chị kể con chị học cùng lớp với bé V.A.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM chia sẻ, qua trao đổi với 1 người làm ở Hội Phụ nữ phường có con học chung lớp với V.A. thì bà Nữ được biết trong buổi học online cuối cùng trước khi bé mất, các bạn cùng lớp có nghe thấy tiếng của một người phụ nữ la hét, đập vỡ đồ đạc. Tuy nhiên, mọi người cứ nghĩ là do bố mẹ la mắng nên không biểu hiện gì. Nào ngờ, sau đó sự việc đau lòng đã xảy ra.

Ngày cuối cùng của bé là ngày 22/12, thì ngày 21 bé vẫn học lớp Anh Văn online, bạn bè của bé đều nghe tiếng một người phụ nữ la um sùm trong camera, còn đập đồ nữa. Phải chăng lúc đó mình phát hiện ra, các phụ huynh khác phát hiện ra thì có khi đã giải cứu kịp thời khiến V.A. không phải chết oan uổng.

Các bé khác nghĩ là bạn bị bố mẹ la mắng bình thường thôi nên không chú ý, đến ngày 23 không thấy bé học nữa cô giáo mới tới nhà thì bố và dì ghẻ kêu V.A ở chỗ khác, qua nhà ông nội bên Đa Kao hỏi tiếp thì mới biết bé mất rồi. Sau đó thông tin mới rùm beng lên..." - nữ luật sư cho biết.

Ông Thái chủ động xóa dữ liệu camera - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 1/1/2022, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã phối hợp với các cơ quan chức năng khôi phục toàn bộ các video trong camera tại nhà nạn nhân để điều tra sự việc.

Qua những hình ảnh cuối cùng trong camera nhà V.A., có thể thấy nạn nhân đã bị Trang hành hạ liên tục trong 4 giờ đồng hồ khiến bé kiệt sức, nằm lả người. Lúc này, thấy bé V.A. có biểu hiện bất thường, ông Thái mới đưa bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Đáng chú ý, ông Thái đã chủ động xóa dữ liệu camera trên điện thoại của mình. Cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ trên.

Hiện, sự việc đang được dư luận quan tâm.