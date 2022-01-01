Tiết lộ đau lòng về buổi học online cuối cùng của bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Một người phụ nữ la um sùm trong camera, còn đập đồ nữa'

Xã hội 01/01/2022 21:39

Mới đây, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã có những tiết lộ bất ngờ về buổi học về buổi học online cuối của bé gái 8 tuổi bị bạo hành khiến nhiều người xót xa.

Liên quan đến vụ bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành dẫn đến tử vong, theo báo Công an TP.HCM, sáng ngày 1/1/2022, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết cho biết, sau khi Nguyễn Kim Trung Thái (cha đẻ của nạn nhân) bị bắt, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tiếp tục kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh xem xét thay đổi tội danh khởi tố từ tội hành hạ người khác thành tội giết người với Nguyễn Võ Quỳnh Trang ("dì ghẻ").

bi bao hanh 1
Đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Hội kiến nghị Cơ quan điều tra xem xét kỹ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của Nguyễn Kim Trung Thái đối với hành vi mang tính đồng phạm.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM chia sẻ, qua trao đổi với 1 người làm ở Hội Phụ nữ phường có con học chung lớp với V.A. thì bà Nữ được biết trong buổi học online cuối cùng trước khi bé mất, các bạn cùng lớp có nghe thấy tiếng của một người phụ nữ la hét, đập vỡ đồ đạc. Tuy nhiên, mọi người cứ nghĩ là do bố mẹ la mắng nên không biểu hiện gì. Nào ngờ, sau đó sự việc đau lòng đã xảy ra.

bi bao hanh 2
Bé gái 8 tuổi với nhiều vết thâm tím trên cơ thể - Ảnh: Internet

"Ai cũng nói V.A. rất ngoan và lễ phép. Tôi có gặp một chị làm ở Hội Phụ nữ phường, chị kể con chị học cùng lớp với bé V.A. 

Ngày cuối cùng của bé là ngày 22/12, thì ngày 21 bé vẫn học lớp Anh Văn online, bạn bè của bé đều nghe tiếng một người phụ nữ la um sùm trong camera, còn đập đồ nữa. Phải chăng lúc đó mình phát hiện ra, các phụ huynh khác phát hiện ra thì có khi đã giải cứu kịp thời khiến V.A. không phải chết oan uổng. 

Các bé khác nghĩ là bạn bị bố mẹ la mắng bình thường thôi nên không chú ý, đến ngày 23 không thấy bé học nữa cô giáo mới tới nhà thì bố và dì ghẻ kêu V.A ở chỗ khác, qua nhà ông nội bên Đa Kao hỏi tiếp thì mới biết bé mất rồi. Sau đó thông tin mới rùm beng lên..." - nữ luật sư cho biết.

bi bao hanh 3
Ông Thái chủ động xóa dữ liệu camera - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 1/1/2022, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã phối hợp với các cơ quan chức năng khôi phục toàn bộ các video trong camera tại nhà nạn nhân để điều tra sự việc.

Qua những hình ảnh cuối cùng trong camera nhà V.A., có thể thấy nạn nhân đã bị Trang hành hạ liên tục trong 4 giờ đồng hồ khiến bé kiệt sức, nằm lả người. Lúc này, thấy bé V.A. có biểu hiện bất thường, ông Thái mới đưa bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Đáng chú ý, ông Thái đã chủ động xóa dữ liệu camera trên điện thoại của mình. Cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ trên.

 

Hiện, sự việc đang được dư luận quan tâm.

SỐC: Chính cha ruột của bé gái bị bạo hành đã chủ động xóa dữ liệu camera... để bao che cho người tình?

SỐC: Chính cha ruột của bé gái bị bạo hành đã chủ động xóa dữ liệu camera... để bao che cho người tình?

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, được biết, ông Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột của nạn nhân) đã chủ động xóa dữ liệu camera trên điện thoại của mình. Cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ trên.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái bị bạo hành bé gái 8 tuổi bị bạo hành buổi học online cuối cùng của bé gái bị bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 17 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số