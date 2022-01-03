Phẫn nộ: Ban đầu, cha ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo hành không có ý định đưa con đi cấp cứu dù nguy kịch?

Xã hội 03/01/2022 14:32

Liên quan đến vụ bé 8 tuổi bị bạo hành, được biết "dì ghẻ" đã gọi điện cho cha ruột ngay khi nạn nhân có dấu hiệu nguy kịch, tuy nhiên, chi tiết mới đây về người cha khiến dư luận phẫn nộ.

Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, dì ghẻ) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”, Theo Người Lao Động, ngày 30/12, Công an quận Bình Thạnh đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với  cha ruột bé V.A. là Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột của nạn nhân).

bị bao hanh 1
Cha ruột và 'dì ghẻ' của nạn nhân - Ảnh: Internet

Theo Dân Trí, được biết, những dữ liệu camera phục hồi được là không xuyên suốt và cơ quan điều tra đang giám định các đoạn clip từ camera an ninh cũng như các chứng cứ khác trong vụ án. Tuy vậy, những dữ liệu camera an ninh phục hồi được đã xác thực rằng bị can Trang có nhiều lần hành hạ bé T.A.

Được biết, sau khi bạo hành gần 4h liền, từ 14h đến gần 18h chiều, Trang thấy bé V. A. nguy kịch liền gọi điện cho Thái về xử lý. Đáng chú ý, ban đầu Thái sơ cứu cho con và không có ý định đưa con đi cấp cứu vì sợ vụ việc bị phát hiện nhưng tình trạng chấn thương bé V.A. quá nặng, cơ thể không còn phản xạ, bất tỉnh nên Thái báo bảo vệ tòa nhà để phụ đưa con cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

bị bao hanh 2
Bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong - Ảnh: Internet

Khi bé V.A. trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết, Thái mở ứng dụng trên điện thoại để xóa dữ liệu camera an ninh trong căn hộ truyền về điện thoại.

Theo Pháp luật và bạn đọc,Về lý do xoá camera, Thái khai là sợ vụ việc của con liên lụy đến Trang và mình. Thái không muốn vụ việc có thể cướp mất đi người thân của mình và ảnh hưởng tới người khác.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo VietNamNet, luật sư Phan Mậu Ninh (Công ty luật TNHH MTV Thành Văn) cũng cho rằng, căn cứ vào những thông tin từ hình ảnh camera đã được khôi phục thì cơ quan điều tra có thể chuyển tội danh để khởi tố sang tội giết người theo khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

"Đối với cha cháu bé, là người sống chung cùng căn hộ với cháu bé và với bị can Trang, việc cháu bé bị đánh đập, hành hạ trong thời gian dài như vậy không thể không biết. Vì vậy, tôi cho rằng, bị can Thái khó có thể thoát khỏi vai trò đồng phạm với Trang. Tuy nhiên, khởi tố tội danh gì đối với bị can Thái còn phụ thuộc vào lời khai và các chứng cứ tại hiện trường” - Luật sư Mậu Ninh cho biết.

Luật sư: 'Hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người'

Luật sư: 'Hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người'

Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, mới đây, các luật sư đã chia sẻ ý kiến dưới góc nhìn của pháp luật.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái bị bạo hành Vụ bé gái bị dì ghẻ bạo hành cha ruột bé gái

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 17 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số