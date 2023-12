Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, dì ghẻ) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”, Theo Người Lao Động, ngày 30/12, Công an quận Bình Thạnh đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cha ruột bé V.A. là Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột của nạn nhân).

Cha ruột và 'dì ghẻ' của nạn nhân - Ảnh: Internet

Theo Dân Trí, được biết, những dữ liệu camera phục hồi được là không xuyên suốt và cơ quan điều tra đang giám định các đoạn clip từ camera an ninh cũng như các chứng cứ khác trong vụ án. Tuy vậy, những dữ liệu camera an ninh phục hồi được đã xác thực rằng bị can Trang có nhiều lần hành hạ bé T.A.