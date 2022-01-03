Liên quan đến vụ bé 8 tuổi bị bạo hành, được biết "dì ghẻ" đã gọi điện cho cha ruột ngay khi nạn nhân có dấu hiệu nguy kịch, tuy nhiên, chi tiết mới đây về người cha khiến dư luận phẫn nộ.

Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, dì ghẻ) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”, Theo Người Lao Động, ngày 30/12, Công an quận Bình Thạnh đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cha ruột bé V.A. là Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột của nạn nhân). Cha ruột và 'dì ghẻ' của nạn nhân - Ảnh: Internet Theo Dân Trí, được biết, những dữ liệu camera phục hồi được là không xuyên suốt và cơ quan điều tra đang giám định các đoạn clip từ camera an ninh cũng như các chứng cứ khác trong vụ án. Tuy vậy, những dữ liệu camera an ninh phục hồi được đã xác thực rằng bị can Trang có nhiều lần hành hạ bé T.A.

Được biết, sau khi bạo hành gần 4h liền, từ 14h đến gần 18h chiều, Trang thấy bé V. A. nguy kịch liền gọi điện cho Thái về xử lý. Đáng chú ý, ban đầu Thái sơ cứu cho con và không có ý định đưa con đi cấp cứu vì sợ vụ việc bị phát hiện nhưng tình trạng chấn thương bé V.A. quá nặng, cơ thể không còn phản xạ, bất tỉnh nên Thái báo bảo vệ tòa nhà để phụ đưa con cấp cứu tại bệnh viện gần đó. Bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong - Ảnh: Internet Khi bé V.A. trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết, Thái mở ứng dụng trên điện thoại để xóa dữ liệu camera an ninh trong căn hộ truyền về điện thoại.

Theo Pháp luật và bạn đọc,Về lý do xoá camera, Thái khai là sợ vụ việc của con liên lụy đến Trang và mình. Thái không muốn vụ việc có thể cướp mất đi người thân của mình và ảnh hưởng tới người khác. Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo VietNamNet, luật sư Phan Mậu Ninh (Công ty luật TNHH MTV Thành Văn) cũng cho rằng, căn cứ vào những thông tin từ hình ảnh camera đã được khôi phục thì cơ quan điều tra có thể chuyển tội danh để khởi tố sang tội giết người theo khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. "Đối với cha cháu bé, là người sống chung cùng căn hộ với cháu bé và với bị can Trang, việc cháu bé bị đánh đập, hành hạ trong thời gian dài như vậy không thể không biết. Vì vậy, tôi cho rằng, bị can Thái khó có thể thoát khỏi vai trò đồng phạm với Trang. Tuy nhiên, khởi tố tội danh gì đối với bị can Thái còn phụ thuộc vào lời khai và các chứng cứ tại hiện trường” - Luật sư Mậu Ninh cho biết.

Luật sư: 'Hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người' Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, mới đây, các luật sư đã chia sẻ ý kiến dưới góc nhìn của pháp luật.

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