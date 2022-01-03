Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, mới đây, các luật sư đã chia sẻ ý kiến dưới góc nhìn của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, dì ghẻ) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”, Theo Người Lao Động, ngày 30/12, Công an quận Bình Thạnh đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cha ruột cháu V.A. là Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột của nạn nhân). Bé N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong Theo VTC News, khi thấy bé V.A. có biểu hiện bất thường, ông Thái mới đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Điều đáng nói, ngay sau sự việc xảy ra ông Thái đã chủ động xoá dữ liệu camera trên điện thoại của mình.

Sau khi khôi phục lại dữ liệu camera tại nhà của cháu bé, ai cũng ngỡ ngàng và phẫn nộ khi chứng kiến hành động tàn nhẫn của Trang trước lúc bé gái qua đời. Theo đó, trong chiều ngày 22/12, "dì ghẻ" đã hành hạ dã man bé V.A. khi dạy cháu học. Người phụ nữ này đã lấy gậy gỗ (đường kính 2,2cm, dài 90cm) liên tiếp đánh vào nhiều vùng trên cơ thể V.A.. Sau đó, đối tượng còn dùng chân đạp, dùng tay tát nạn nhân. Thậm chí, cô còn trói tay chân, bắt bé phải vừa quỳ học vừa uống nước...Việc hành hạ này kéo dài từ 14 - 18h chiều. Hậu quả là bé V.A. nôn ói, bất tỉnh và cuối cùng thì tử vong. Bé gái bị hành hạ suốt 4 giờ đồng hồ -Ảnh: Internet Hiện, công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Công an TP.HCM để mở rộng điều tra.

Theo VietNamNet, luật sư Nguyễn Minh Cảnh cho hay, hành vi của đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”. Bởi, Trang đã dùng một đoạn gỗ đánh liên tiếp vào lưng, mông, trán và trên đầu và thậm chí dùng chân đạp vào bụng, ngực, vùng kín.. của bé V.A.. Mức độ tấn công nhanh và liên tục, cường độ tấn công mạnh có thể gây chết người. Bên cạnh đó, luật sự khẳng định, qua diễn biến có thể thấy Trang cố ý thực hiện hành vi và nhận thức được hành vi của mình có khả năng làm cho cháu V.A. tử vong. Đối với Nguyễn Kim Trung Thái, anh ta biết rõ hành vi phạm tội của Trang nhưng không tố giác với cơ quan có thẩm quyền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Không tố giác tội phạm". Ngoài ra, Thái cố tình xoá dữ liệu camera để mất hình ảnh Trang phạm tội, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm tội "Che giấu tội phạm". Cha ruột và 'dì ghẻ' của nạn nhân - Ảnh: Internet Luật sư Phan Mậu Ninh (Công ty luật TNHH MTV Thành Văn) cũng cho rằng, căn cứ vào những thông tin từ hình ảnh camera đã được khôi phục thì cơ quan điều tra có thể chuyển tội danh để khởi tố sang tội giết người theo khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. "Đối với cha cháu bé, là người sống chung cùng căn hộ với cháu bé và với bị can Trang, việc cháu bé bị đánh đập, hành hạ trong thời gian dài như vậy không thể không biết. Vì vậy, tôi cho rằng, bị can Thái khó có thể thoát khỏi vai trò đồng phạm với Trang. Tuy nhiên, khởi tố tội danh gì đối với bị can Thái còn phụ thuộc vào lời khai và các chứng cứ tại hiện trường” - Luật sư Mậu Ninh cho biết. Theo báo Công an TP.HCM, trước đó, ngày 29/12, chị N.T.H (36 tuổi, mẹ cháu V.A) và anh N.Q.V (SN 1988, cậu ruột cháu V.A) cho biết, đã có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị khởi tố đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội danh “giết người” thay vì tội “hành hạ người khác”.

SỐC: Chính cha ruột của bé gái bị bạo hành đã chủ động xóa dữ liệu camera... để bao che cho người tình? Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, được biết, ông Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột của nạn nhân) đã chủ động xóa dữ liệu camera trên điện thoại của mình. Cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ trên.

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