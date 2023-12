Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, dì ghẻ) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”, Theo Người Lao Động, ngày 30/12, Công an quận Bình Thạnh đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cha ruột cháu V.A. là Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột của nạn nhân).

Hiện, công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Công an TP.HCM để mở rộng điều tra.

Theo VietNamNet, luật sư Nguyễn Minh Cảnh cho hay, hành vi của đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”. Bởi, Trang đã dùng một đoạn gỗ đánh liên tiếp vào lưng, mông, trán và trên đầu và thậm chí dùng chân đạp vào bụng, ngực, vùng kín.. của bé V.A.. Mức độ tấn công nhanh và liên tục, cường độ tấn công mạnh có thể gây chết người. Bên cạnh đó, luật sự khẳng định, qua diễn biến có thể thấy Trang cố ý thực hiện hành vi và nhận thức được hành vi của mình có khả năng làm cho cháu V.A. tử vong.

Đối với Nguyễn Kim Trung Thái, anh ta biết rõ hành vi phạm tội của Trang nhưng không tố giác với cơ quan có thẩm quyền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Không tố giác tội phạm". Ngoài ra, Thái cố tình xoá dữ liệu camera để mất hình ảnh Trang phạm tội, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm tội "Che giấu tội phạm".

Luật sư Phan Mậu Ninh (Công ty luật TNHH MTV Thành Văn) cũng cho rằng, căn cứ vào những thông tin từ hình ảnh camera đã được khôi phục thì cơ quan điều tra có thể chuyển tội danh để khởi tố sang tội giết người theo khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

"Đối với cha cháu bé, là người sống chung cùng căn hộ với cháu bé và với bị can Trang, việc cháu bé bị đánh đập, hành hạ trong thời gian dài như vậy không thể không biết. Vì vậy, tôi cho rằng, bị can Thái khó có thể thoát khỏi vai trò đồng phạm với Trang. Tuy nhiên, khởi tố tội danh gì đối với bị can Thái còn phụ thuộc vào lời khai và các chứng cứ tại hiện trường” - Luật sư Mậu Ninh cho biết.

Theo báo Công an TP.HCM, trước đó, ngày 29/12, chị N.T.H (36 tuổi, mẹ cháu V.A) và anh N.Q.V (SN 1988, cậu ruột cháu V.A) cho biết, đã có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị khởi tố đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội danh “giết người” thay vì tội “hành hạ người khác”.