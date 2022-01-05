"Cơ quan điều tra đã phong tỏa Tịnh thất Bồng Lai để lấy lời khai những người liên quan, đồng thời thu giữ những tài liệu liên quan. Vụ việc đang được điều tra, hiện chưa khởi tố ông Lê Tùng Vân và những cá nhân có liên quan như thông tin trên mạng xã hội" - lãnh đạo công an tỉnh Long An thông tin.

Liên quan đến " Tịnh thất Bồng Lai " (nay có tên khác là Thiền am bên bờ vũ trụ), theo Dân trí, chiều ngày 1/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" và sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

"Chúng tôi đã khởi tố vụ án và đang khẩn trương làm rõ nhiều nội dung với các nghi phạm ở Tịnh thất Bồng Lai.

Theo Thanh Niên, đến tối ngày 4/1, đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án liên quan đến hành vi mượn việc nuôi trẻ em để kêu gọi từ thiện nhằm mục đích trục lợi, xảy ra tại đây.

Do ngoài hành vi tự xưng cơ sở tôn giáo, thờ tự và mượn việc nuôi trẻ em để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi bất chính, nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai còn có dấu hiệu phạm nhiều tội danh khác nên chúng tôi phải xác định rõ ràng để khởi tố bị can" - một thành viên Ban giám đốc Công an tỉnh Long An chia sẻ với Thanh Niên.

Theo VnExpress, nơi được gọi là tịnh thất Bồng Lai vừa được đổi tên thành thiền am bên bờ vũ trụ là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Gần 10 năm trước bà Cúc đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định nơi này không phải là cơ sở Phật giáo.

Tịnh Thất Bồng Lai có 6 trẻ sống cùng mẹ ruột, 2 trẻ được nhận nuôi 3 năm nay - Ảnh: Internet

Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) chuyển đến đây sống cùng với bà Cúc. Hiện, hộ bà Cúc có 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ sống với mẹ ruột và 2 trẻ được nhận nuôi 3 năm nay. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật, do đó chưa được UBND xã Hòa Khánh Tây đồng ý. Thời gian qua, những người tại tịnh thất Bồng Lai đã "lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội".

Theo Dân Việt, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần... và các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Vân trước đây.

Về việc này, Cơ quan chức năng ở tỉnh cũng nhận được nhiều thông tin ở nhiều nơi gửi đến phản ánh, tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung tương tự như trên mạng xã hội.

Trong khi đó, liên quan đến tôn giáo, Cơ quan chức năng khẳng định đây không phải là cơ sở tôn giáo. Theo đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định "Tư thất Bồng Lai xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quản lý".