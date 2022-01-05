Công an tỉnh Long An: 'Nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai còn có dấu hiệu phạm nhiều tội danh khác'

Xã hội 05/01/2022 08:01

Cơ quan chức năng tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi mượn việc nuôi trẻ để trục lợi cùng nhiều tội danh khác xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" (nay có tên khác là Thiền am bên bờ vũ trụ), theo Dân trí, chiều ngày 1/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" và sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

"Cơ quan điều tra đã phong tỏa Tịnh thất Bồng Lai để lấy lời khai những người liên quan, đồng thời thu giữ những tài liệu liên quan. Vụ việc đang được điều tra, hiện chưa khởi tố ông Lê Tùng Vân và những cá nhân có liên quan như thông tin trên mạng xã hội" - lãnh đạo công an tỉnh Long An thông tin.

tinh that bong lai 1
Ông Lê Tùng Vân và một số người sống tại Tịnh Thất - Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên, đến tối ngày 4/1, đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án liên quan đến hành vi mượn việc nuôi trẻ em để kêu gọi từ thiện nhằm mục đích trục lợi, xảy ra tại đây.

"Chúng tôi đã khởi tố vụ án và đang khẩn trương làm rõ nhiều nội dung với các nghi phạm ở Tịnh thất Bồng Lai.

Do ngoài hành vi tự xưng cơ sở tôn giáo, thờ tự và mượn việc nuôi trẻ em để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi bất chính, nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai còn có dấu hiệu phạm nhiều tội danh khác nên chúng tôi phải xác định rõ ràng để khởi tố bị can" - một thành viên Ban giám đốc Công an tỉnh Long An chia sẻ với Thanh Niên.

Theo VnExpress, nơi được gọi là tịnh thất Bồng Lai vừa được đổi tên thành thiền am bên bờ vũ trụ là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Gần 10 năm trước bà Cúc đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định nơi này không phải là cơ sở Phật giáo.

tinh that bong lai 2
Tịnh Thất Bồng Lai có 6 trẻ sống cùng mẹ ruột, 2 trẻ được nhận nuôi 3 năm nay - Ảnh: Internet

Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) chuyển đến đây sống cùng với bà Cúc. Hiện, hộ bà Cúc có 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ sống với mẹ ruột và 2 trẻ được nhận nuôi 3 năm nay. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật, do đó chưa được UBND xã Hòa Khánh Tây đồng ý. Thời gian qua, những người tại tịnh thất Bồng Lai đã "lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội".

Theo Dân Việt, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần... và các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Vân trước đây. 

Về việc này, Cơ quan chức năng ở tỉnh cũng nhận được nhiều thông tin ở nhiều nơi gửi đến phản ánh, tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung tương tự như trên mạng xã hội.

Trong khi đó, liên quan đến tôn giáo, Cơ quan chức năng khẳng định đây không phải là cơ sở tôn giáo. Theo đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định "Tư thất Bồng Lai xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quản lý".

Như báo chí đã thông tin, tại "Tịnh thất Bồng Lai" có nhiều dư luận gây bức xúc, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Trong đó, trên mạng xã hội cũng tung tin đồn thất thiệt tại đây mọc lên "hoa ưu đàm" quý hiếm. Ngoài ra, năm 2017, tại đây có 2 "nhà sư" thi hát Bolero trên truyền hình. Tiếp đến, có 5 chú tiểu đang sinh sống tại đây thi chương trình T.TD.H. và đoạt giải cao. Tháng 9/2019, tại nơi này cũng xảy ra vụ việc một nhóm người ở TP.HCM đến tìm con gái nhưng không gặp, sau đó đã xảy ra xô xát với những người ở đây.

Tin vui: TP.HCM tặng 35.000 vé tàu, xe, máy bay cho người lao động về quê đón Tết

Tin vui: TP.HCM tặng 35.000 vé tàu, xe, máy bay cho người lao động về quê đón Tết

Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức sắp tới sẽ tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình” tặng 35.000 vé tàu xe, máy bay cho công đoàn viên và người lao động khó khăn về quê đón Tết.

Xem thêm
Từ khóa:   thiền am bên bở vũ trụ khới tổ từ thiện Lê Tùng Vân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 19 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 49 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 48 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số