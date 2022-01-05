Theo bà Hương, thời gian qua đã có những luồng ý kiến bao biện cho hành vi của Quỳnh Trang khi cho rằng cần phải xem xét lại giáo dục gia đình, xem lại cả nền giáo dục bởi Quỳnh Trang thiếu kĩ năng kiểm soát cảm xúc dẫn đến giáo dục bé V.A quá đà. Ý kiến này khiến bà vô cùng phẫn nộ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, liên quan đến vụ việc bé V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị " dì ghẻ " Nguyễn Võ Quỳnh Trang bào hành đến tử vong, tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội mới đây đã có những phát biểu nói lên ý kiến của mình.

Vì thế, thay vì tiếc thương thủ phạm, đổ lỗi cho các nguyên nhân khách quan dẫn đến hành vi đó thì cần phải đặc biệt lên tiếng phản đối hành động xấu xa.

" Thứ nhất , không lên án cái xấu, tìm lý do cho hành vi vi phạm pháp luật (mà còn là loại đặc biệt nghiêm trọng) chính là đang tiếp tay cho những hành vi xấu xa phát triển. Dư luận cần lên tiếng mạnh mẽ, phản ứng lại các hành vi xấu để răn đe những đối tượng khác chùn tay trước những hành động làm hại người khác.

Thứ hai, bé V.A mới 8 tuổi. Là trẻ em, con không có đủ năng lực tự nuôi sống và chăm sóc bản thân. Vì thế, con phải sống dựa vào những người sinh ra con cho đến tuổi trưởng thành. Hành hạ 1 đứa trẻ yếu ớt hơn mình là sự hành hạ đê hèn và không có lý do nào để cảm thông được.

Nhất là khi người cần xót thương, cảm thông là bé V.A và mẹ ruột chứ không phải kẻ thủ ác. Kẻ bạo hành trẻ em không thể được cảm thông dưới bát kể hình thức nào.

Nạn nhận với nhiều vết thâm tím trên cơ thể - Ảnh: Internet

Thứ ba, 26 tuổi là đã qua tuổi bắt đầu chịu trách nhiệm hình sự cả 10 năm. Quỳnh Trang quá hiểu những gì sẽ xảy đến với V.A khi cô ta trút những cơn mưa đòn roi hận thù lên người bé. Sự bạo hành đã kéo dài nhiều tháng ngày nên không thể coi do Trang vô tình gây ra nỗi đau cho con được.

Thứ tư, nếu như cô Quỳnh Trang có trách nhiệm giáo dục con thật (dù sự thực, cô ta không có trách nhiệm này), và thiếu kĩ năng giáo dục trẻ cũng như thiếu kiểm soát cảm xúc, cô ta hoàn toàn có quyền từ chối trách nhiệm, có quyền bỏ đi khi cơn tức giận cao trào.

Cô ta có quyền nhờ người khác giáo dục bé V.A (giáo viên của con chẳng hạn), hoặc trả V.A cho mẹ đẻ của con giáo dục và chịu trách nhiệm. Chính Trang đã tự mình (cùng người tình, cũng là bố của V.A) tìm cách giữ con lại để hành hạ. Đó không thể là do Trang thiếu kĩ năng mà do Trang không lựa chọn phương án tốt hơn để V.A được sống.

Rõ ràng, không thể chấp nhận được bất kể lý do nào cho kẻ đã bạo hành bé V.A đến tử vong. Sự phẫn nộ của chúng tôi khi đọc các lý do bao biện chính là ở nguyên nhân này.

Sau cùng, điều tôi băn khoăn nhất là tại sao bé VA không tìm cách phản kháng, không tố giác kẻ hành hạ con, không kêu cứu, không tìm cách bỏ trốn. Là người dạy trẻ tự vệ, tôi biết năng lực thật sự của 1 đứa trẻ đủ mạnh để đảm bảo sinh tồn nếu con không bị đe dọa và cấm đoán việc tố giác.

Câu hỏi này tôi xin đặt ngỏ cho người làm bố của con. Phải chăng Thái (bố ruột cháu bé) đã đe dọa và cấm con tố giác. Như vậy, rõ ràng Thái đã tiếp tay cho hành vi bạo hành bé V.A đến tử vong của người tình..."

'Dì ghẻ' Trang và bố ruột của nạn nhân - Ảnh: Internet

Theo báo Công an TP.HCM, mới đây nhất, ngày 4/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm".

Đồng thời có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người" và có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành theo đúng quy định của pháp luật.