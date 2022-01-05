Tiến sĩ giáo dục đưa ra 4 lý luận về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, bỏ ngỏ: 'Phải chăng Thái đã đe dọa và cấm con tố giác?'

Xã hội 05/01/2022 09:28

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành gây chấn động dư luận thời gian gần đây, theo tiến sĩ Vũ Thu Hương, kẻ bạo hành trẻ em không thể được cảm thông dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, liên quan đến vụ việc bé V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bào hành đến tử vong, tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội mới đây đã có những phát biểu nói lên ý kiến của mình.

be gai 8 tuoi bi bao hanh 1
Bé gái bị bạo hành đến tử vong - Ảnh: Internet

Theo bà Hương, thời gian qua  đã có những luồng ý kiến bao biện cho hành vi của Quỳnh Trang khi cho rằng cần phải xem xét lại giáo dục gia đình, xem lại cả nền giáo dục bởi Quỳnh Trang thiếu kĩ năng kiểm soát cảm xúc dẫn đến giáo dục bé V.A quá đà. Ý kiến này khiến bà vô cùng phẫn nộ.

be gai 8 tuoi bi bao hanh 2
Tiến sĩ Vũ Thu Hương - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

"Thứ nhất, không lên án cái xấu, tìm lý do cho hành vi vi phạm pháp luật (mà còn là loại đặc biệt nghiêm trọng) chính là đang tiếp tay cho những hành vi xấu xa phát triển. Dư luận cần lên tiếng mạnh mẽ, phản ứng lại các hành vi xấu để răn đe những đối tượng khác chùn tay trước những hành động làm hại người khác.

Vì thế, thay vì tiếc thương thủ phạm, đổ lỗi cho các nguyên nhân khách quan dẫn đến hành vi đó thì cần phải đặc biệt lên tiếng phản đối hành động xấu xa.

Thứ hai, bé V.A mới 8 tuổi. Là trẻ em, con không có đủ năng lực tự nuôi sống và chăm sóc bản thân. Vì thế, con phải sống dựa vào những người sinh ra con cho đến tuổi trưởng thành. Hành hạ 1 đứa trẻ yếu ớt hơn mình là sự hành hạ đê hèn và không có lý do nào để cảm thông được. 

Nhất là khi người cần xót thương, cảm thông là bé V.A và mẹ ruột chứ không phải kẻ thủ ác. Kẻ bạo hành trẻ em không thể được cảm thông dưới bát kể hình thức nào.

be gai 8 tuoi bi bao hanh 3
Nạn nhận với nhiều vết thâm tím trên cơ thể -  Ảnh: Internet

Thứ ba, 26 tuổi là đã qua tuổi bắt đầu chịu trách nhiệm hình sự cả 10 năm. Quỳnh Trang quá hiểu những gì sẽ xảy đến với V.A khi cô ta trút những cơn mưa đòn roi hận thù lên người bé. Sự bạo hành đã kéo dài nhiều tháng ngày nên không thể coi do Trang vô tình gây ra nỗi đau cho con được.

Thứ tư, nếu như cô Quỳnh Trang có trách nhiệm giáo dục con thật (dù sự thực, cô ta không có trách nhiệm này), và thiếu kĩ năng giáo dục trẻ cũng như thiếu kiểm soát cảm xúc, cô ta hoàn toàn có quyền từ chối trách nhiệm, có quyền bỏ đi khi cơn tức giận cao trào.

Cô ta có quyền nhờ người khác giáo dục bé V.A (giáo viên của con chẳng hạn), hoặc trả V.A cho mẹ đẻ của con giáo dục và chịu trách nhiệm. Chính Trang đã tự mình (cùng người tình, cũng là bố của V.A) tìm cách giữ con lại để hành hạ. Đó không thể là do Trang thiếu kĩ năng mà do Trang không lựa chọn phương án tốt hơn để V.A được sống.

Rõ ràng, không thể chấp nhận được bất kể lý do nào cho kẻ đã bạo hành bé V.A đến tử vong. Sự phẫn nộ của chúng tôi khi đọc các lý do bao biện chính là ở nguyên nhân này.

Sau cùng, điều tôi băn khoăn nhất là tại sao bé VA không tìm cách phản kháng, không tố giác kẻ hành hạ con, không kêu cứu, không tìm cách bỏ trốn. Là người dạy trẻ tự vệ, tôi biết năng lực thật sự của 1 đứa trẻ đủ mạnh để đảm bảo sinh tồn nếu con không bị đe dọa và cấm đoán việc tố giác. 

Câu hỏi này tôi xin đặt ngỏ cho người làm bố của con. Phải chăng Thái (bố ruột cháu bé) đã đe dọa và cấm con tố giác. Như vậy, rõ ràng Thái đã tiếp tay cho hành vi bạo hành bé V.A đến tử vong của người tình..."

be gai 8 tuoi bi bao hanh 4
'Dì ghẻ' Trang và bố ruột của nạn nhân - Ảnh: Internet

Theo báo Công an TP.HCM, mới đây nhất, ngày 4/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm".

Đồng thời có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người" và có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành theo đúng quy định của pháp luật.

Xuất hiện ý kiến thương tiếc cho 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi, một tiến sĩ bức xúc: 'Đó là sự bao biện vô trách nhiệm không thể chấp nhận nổi'

Xuất hiện ý kiến thương tiếc cho 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi, một tiến sĩ bức xúc: 'Đó là sự bao biện vô trách nhiệm không thể chấp nhận nổi'

Mới đây, xuất hiện một số ý kiến "tiếc thương" cho "dì ghẻ" trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong. Trước sự việc trên, một tiến sĩ đã lên tiếng bày tỏ bức xúc của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái bị bạo hành dì ghẻ bố ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 25 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 55 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 54 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số