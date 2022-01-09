Mẹ bé gái 8 tuổi bị bạo hành khóc ngất khi nhận mặt con, câu nói gây ám ảnh: 'V.A. ơi, con chỉ đang ngủ thôi đúng không?'

Xã hội 09/01/2022 09:12

Liên quan đến vụ việc cháu bé 8 tuổi bị bạo hành, người bác hé lộ khoảnh khắc cùng mẹ ruột nạn nhân đến nhận mặt con khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Liên quan đến vụ bé gái V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, mới đây, anh Nguyễn Quang Vinh, bác ruột bé V.A đã có chia sẻ với kênh Truyền hình Pháp Luật một số thông tin liên quan đến sự việc đau lòng này.

Kể về khoảnh khắc cùng em gái là chị H. (mẹ ruột nạn nhân) đến nhà tang lễ Bình Hưng Hòa để nhìn mặt cháu gái trước khi đội ngũ pháp y thực hành khám nghiệm, anh Vinh nghẹn ngào cho biết khi xác nhận đúng là bé V.A., mọi người hy vọng có thể chụp ảnh cháu nhưng không được. Gia đình cũng không được theo dõi quá trình khán khám nghiệm, vì bố cháu mới là người giám hộ.

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Bác ruột của nạn nhân - Ảnh: Chụp man hình

Về phần chị H., lúc nhận diện được con, chị cứ ngồi mãi ở Bình Hưng Hòa khóc ngất. Theo anh Vinh, trong lúc hoảng loạn, em gái liên tục nói: "Không phải V.A đâu, không phải V.A của em đâu', "V.A ơi, con chỉ đang ngủ thôi đúng không?". Gia đình tôi đau xót đã đưa mẹ cháu bé về Vũng Tàu.

Theo anh Vinh,  sau khi khám nghiệm xong, hôm sau gia đình anh được gọi lên để nhận thi hài cháu mang về. Ký biên bản xong khoảng 8 giờ, đội lo hậu sự (do chị của Thái thuê) làm thủ tục, 10h đưa cháu ra chùa Vĩnh Nghiêm để nhập quan. Khi ấy, anh Vinh cùng gia đình cũng chỉ được biết thương tích của cháu qua biên bản pháp y chứ không được nhìn tận mắt. 

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Bé gái bị bạo hành dã man - Ảnh: Internet

"Tôi đỡ H. lên xe cứu thương, ngồi cùng giường đặt bé V.A cùng giường chở bệnh. Hai anh em tôi ôm cháu mà khóc, không nói với nhau lời nào. Lúc này, chúng tôi cũng chỉ được biết thương tích của cháu qua biên bản pháp y chứ không được nhìn tận mắt. 10h liệm nhập quan cúng cho cháu thì 9h hơn, ông nội và bác (chị gái, anh rể của Thái) mới đến. Một lúc sau thì bà nội cháu mới đến.

Em H. tôi quỳ, nằm khóc lê lết ở quan tài của bé. Bà nội ngồi nói chuyện với em H. mấy lời động viên, chia buồn. H. còn nói việc gì qua rồi thì để qua, không muốn nói gì, không muốn ai bị ảnh hưởng gì về chuyện này" - anh Vinh nhớ lại.

Liên quan đến vị việc, mới đây, theo báo Pháp luật TP.HCM, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của công an đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai, "dì ghẻ") về tội giết người và hành hạ người khác.

VKS cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, cha ruột cháu V.A.) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền nội dung những dòng nhật ký được cho là của bé gái 8 tuổi bị bạo hành khiến cộng đồng mạng vô cùng xót xa.

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