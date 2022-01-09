Theo đó, anh Vinh cho biết khi cùng em ruột là chị H. (mẹ ruột của V.A.) đến nhà tang lễ Bình Hưng Hòa để nhận mặt cháu, chị H. đã khóc rất nhiều. Trong lúc hoảng loạn, em gái liên tục nói: "Không phải V.A. đâu, không phải V.A của em đâu', "V.A. ơi, con chỉ đang ngủ thôi đúng không?". Gia đình tôi đau xót đã đưa mẹ cháu bé về Vũng Tàu.

Liên quan đến vụ bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị " dì ghẻ " bạo hành, mới đây, theo Pháp luật và Bạn đọc, xuất hiện trên kênh Truyền hình Pháp Luật, anh Nguyễn Quang Vinh (bác ruột của nạn nhân) đã chia sẻ nhiều tình tiết đau lòng xoay quanh sự việc.

Đau lòng hơn, anh Vinh tiết lộ, vào thời điểm 2 ngày sau khi nhận xác V.A., anh Vinh và gia đình vẫn nghĩ là do "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang lỡ tay đánh phạm dẫn đến việc tử vong của cháu bé. Thế nhưng, đến ngày 25/12, khi nhận tro cốt bé về, một số người dân ở chung cư bé V.A. sống cùng bố mới gọi điện, cung cấp thông tin thì gia đình mới vỡ lẽ. Được biết, vào đêm ngày 26/12, gia đình mới làm đơn để tố cáo Thái với cơ quan điều tra, truy cứu trách nhiệm của Thái.

Theo anh Vinh, khi cháu bé mất, chị gái của Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột cháu V.A.) có gọi điện qua lại với anh để bàn chuyện hậu sự cho nạn nhân. Đây chính là người gợi ý cho gia đình nên hỏa thiêu em bé "vì nơi mai táng xa thành phố, 30 - 40km không tiện qua lại, chôn bé ở xa lạnh lẽo". Trong lúc bối rối, gia đình đã đồng ý.

Hình ảnh hạnh phúc của bố ruột, 'dì ghẻ' và bé V.A. - Ảnh: Internet

Khi anh Vinh đưa biên bản pháp y cho chị H., chị vẫn không tin nổi là con mình phải chịu nhiều đau khổ đến thế. giải thích về việc này, anh Vinh chia sẻ, vì qua những hình ảnh mà bạn bè gửi, chị H. vẫn luôn tin rằng bé V.A. đã có cuộc sống ổn định, được cha ruột chăm sóc cẩn thận, "dì ghẻ" hết lòng thương yêu. Thế nhưng, "không hình dung nổi là cả hai tàn nhẫn như vậy".

"Khi nhìn ảnh thi thể con, chị H. quá sốc và vẫn nói vói anh trai: 'Từ xưa đến giờ Thái không đánh con, làm sao lại như vậy được?'" - anh Vinh chia sẻ.

Mẹ ruột cháu bé kể với anh Vinh rằng bố ruột chưa bao giờ dánh con - Ảnh: Internet

Kể về em gái và đứa cháu ruột xấu số, anh Vinh cho biết cú sốc mất con quá lớn đã khiến tâm lý của chị H. không thể ổn định. Theo anh, mẹ bé V.A. là người hiền lành, chịu thương chịu khó. H. cũng đã tìm đủ cách để giành quyền nuôi con và đang chuẩn bị tài chính để mua nhà, đón V.A. về đoàn tụ.

Còn V.A., cháu bé rất ngoan và cam chịu. Bé không muốn để mẹ khổ, không muốn mẹ buồn nên cũng không dám chia sẻ với ai. V.A. có nhiều cơ hội để cầu cứu, hàng xóm đã có lần hỏi thăm, xin số điện thoại của mẹ nhưng con không dám cho.

Bé gái bị bạo hành đến tử vong - Ảnh: Interne

Như đã đưa tin trước đó, mới đây, trên khắp mạng xã hội lan truyền nội dung những dòng nhật ký được cho là của V.A. viết trước khi qua đời. Theo đó, đây chỉ là 4 trong số rất nhiều mảnh giấy của nạn nhân vì mỗi lần nhớ mẹ và em trai hay bị "dì ghẻ" hành hạ, V.A. đều sẽ viết và thả dưới gầm bàn như là một cách em gửi cho mẹ vậy.

"Mẹ và em có khỏe không? Mẹ và em đừng lo cho con, con vẫn khỏe. Ba và dì Trang thương con lắm.

Con có làm gì sai không? Mà dì lại đánh con nhiều vậy? Ba ơi! Con đau lắm!

Mẹ ơi! Con nhớ mẹ và em. Con muốn được mẹ ôm ấp, con đau lắm. Mà thôi giờ này mẹ phải chăm em.

Đau bao nhiêu con cũng chịu được, con chỉ muốn được về với mẹ và em thôi. Ước gì Tết này dì Trang cho con về với mẹ và em" - 4 dòng nhật ký được cho là của của V.A..

Tuy đây chỉ là thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, chưa có chứng cứ xác thực, phía gia đình cháu bé cũng chưa có phản hồi gì thêm nhưng đã thu hút được một lượng lớn sự quan tâm của dư luận. Ai nấy đều xót thương cho nạn nhân cũng như bày tỏ thái độ bức xúc dành cho cha ruột và dì ghẻ.