Bố ruột và 'dì ghẻ' của nạn nhân - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, Công an TP.HCM thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, "dì ghẻ" đánh chết bé V.A.) về tội "Giết người". Đồng thời cơ quan CSĐT cũng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, bố ruột của cháu bé) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Vụ án gây phẫn nộ dư luận này đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý.