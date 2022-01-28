Lộ diện tranh vẽ của bé gái 8 tuổi bị bạo hành ngày còn sống, dòng chữ nhắn gửi tình cảm khiến ai cũng nhói lòng

Xã hội 28/01/2022 08:54

Mới đây, trên khắp mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là những bức vẽ tay của bé gái 8 tuổi bị bạo hành trước khi qua đời. Lời nhắn nhủ tình cảm khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Liên quan đến vụ bé gái V.A (8 tuổi. TP.HCM) bị bạo hành dẫn đến tử vong, mới đây, trên khắp mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là những bức vẽ tay của nạn nhân trước khi qua đời. Theo đó, các bức tranh được vẽ chủ yếu bằng bút màu sáp tái hiện lại hình ảnh người mẹ của nạn nhân. Đồng thời, trên mỗi "tác phẩm", bé gái cũng đã nhắn nhủ những lời câu nói đầy tình cảm: "Con thương mẹ", "Con yêu mẹ rất nhiều", "Mẹ yêu của con"...

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chị T.L. (bác cháu V.A) đã xác nhận đây là những bức vẽ cũ của V.A vào năm 2020. Tại thời điểm này, bố mẹ của cháu bé đã ly hôn, bé V.A thì theo học tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1). 

 

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Những bức tranh của cháu bé - Ảnh: Internet

Trong suốt 3 năm học tại trường, bé gái luôn được cô giáo khen là ngoan ngoãn, luôn vâng lời thầy cô. Năm lớp 1 và lớp 2, V.A đều đạt học sinh giỏi, nhận được giấy khen giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện". Hơn 1 tháng kể từ khi sự việc đau lòng xảy ra, gia đình V.A. vẫn đều đặn tổ chức lễ cúng thất cho cháu tại chùa.

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Bé gái bị bạo hành đến tử vong - Ảnh: VietNamNet

Anh Nguyễn Quang Vinh (bác ruột cháu V.A) cũng cho biết: "Theo nguyện vọng tâm linh, gia đình cũng đưa con lại Sài Gòn để gần mẹ và em trai con. Tro cốt của con hiện đặt ở chùa Tường Nguyên (quận 4)".

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Bố ruột và 'dì ghẻ' của nạn nhân - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, Công an TP.HCM thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, "dì ghẻ" đánh chết bé V.A.) về tội "Giết người". Đồng thời cơ quan CSĐT cũng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, bố ruột của cháu bé) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Vụ án gây phẫn nộ dư luận này đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý.

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Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành, một vị bác sĩ chuyên khoa ngoại về hướng điều trị của cháu bé đã lên tiếng phân tích tình trạng của bệnh nhân hiện tại.

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