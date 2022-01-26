Vụ bé gái với 9 dị vật trong đầu: 'Do phản xạ thở là phản xạ tự nhiên của cơ thể, bệnh nhi mất khả năng thở nghĩa là rất nặng'

Xã hội 26/01/2022 20:43

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành, một vị bác sĩ chuyên khoa ngoại về hướng điều trị của cháu bé đã lên tiếng phân tích tình trạng của bệnh nhân hiện tại.

Liên quan đến vụ bé gái Đ.N.A (3 tuổi, tại Thạch Thất Hà Nội) được phát hiện với 9 dị vật trong đầu, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trao đổi với một vị bác sĩ chuyên khoa ngoại về hướng điều trị của bé A, vị bác sĩ này cho hay, đối với trường hợp của bé A các bác sĩ sẽ phải đánh giá được chức năng sống có còn khả năng hồi phục hay không.

Với trường hợp bị dị vật tại não như bé A sẽ có những tổn thương não. Trong tổn thương não lúc đầu bệnh nhân sẽ phải hồi sức tích cực. Bước tiếp theo là đánh giá xem các tổn thương não của bệnh nhân có thể hồi phục được hay không mới tiến hành mổ.

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Ảnh chụp X quang vùng đầu của cháu bé -

"Còn những trường hợp bác sĩ biết chắc tổn thương não không thể phục hồi nếu tiến hành mổ sẽ xảy ra 2 khả năng: bệnh nhân chỉ sống thực vật hoặc tử vong. Trong y học có thang điểm Glasgow là một công cụ đánh giá ý thức của bệnh nhân sau chấn thương não cấp tính. Nếu điểm Glasgow ở mức 5 điểm thì bác sĩ sẽ không bao giờ mổ.

Với trường hợp của bệnh nhân A, điểm Glasgow phải được từ 8-9 trở lên (có phản xạ của não trở lại) bác sĩ mới tiến hành mổ" -  vị bác sĩ ngoại khoa phân tích.

Được biết, điểm Glasgow của não có 15 điểm, dưới 9 điểm là hôn mê, dưới 6 điểm là hôn mê sau (não chỉ còn dấu hiệu sinh tồn, các phản xạ đều mất hết). Theo vị bác sĩ này, với tình trạng của bé A thì vẫn cần phải hồi sức tích cực chức năng não phục hồi trở lại thì bác sĩ mới tiến hành mổ.

Theo bác sĩ, bé A là trường hợp có tổn thương não được đưa vào viện trong tình trạng co giật, hôn mê sâu (chức năng thở kém) bệnh nhi đã phải đặt nội khí quản. Đối với trường hợp như trên thì tổn thương não sẽ rất nặng. "Do phản xạ thở là phản xạ tự nhiên của cơ thể, bệnh nhi mất khả năng thở có nghĩ là rất nặng".

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Hình ảnh của bé A. được gia đình chia sẻ - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Theo Zing News, trong chiều ngày 26/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), cho biết đến nay, bé A vẫn được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi của cơ sở y tế này. Đại diện này cũng khẳng định thông tin các y bác sĩ đang chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhi là không chính xác.

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Cháu bé vẫn đang điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi - Ảnh: Dân Trí

Theo VietNamNet, thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện các tin đồn liên quan đến tình trạng sức khỏe của bé A., có lúc là tin đồn em bé đã tử vong, có lúc lại đồn ca phẫu thuật lấy đinh khỏi sọ não em bé đã thực hiện thành công.

Theo bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, nếu cháu bé có tiến triển mới, bệnh viện sẽ cung cấp thông tin sớm nhất.

Trước đó, bé Đ.N.A. được mẹ đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất chiều tối 17/1 trong tình trạng hôn mê, co giật. Sau khi tiến hành đặt ống, chụp phim, các bác sĩ phát hiện phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Chẩn đoán sơ bộ xác định bệnh nhi hôn mê, nghi viêm màng não. Tình trạng của em bé rất nặng, tỷ lệ tử vong cao.

Sau khi nhập viện Thạch Thất khoảng 1 giờ, bé được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để điều trị. Bệnh viện đã tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình phát hiện những hình ảnh giống như đinh gỗ ở sọ và tổ chức não của bé. 

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất) - nhân tình của mẹ cháu A. về hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu, sáng ngày 17/1, trong lúc người yêu vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2kg đóng 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1cm vào xung quanh đỉnh đầu bé. Đến chiều 17/1, thấy con sức khỏe yếu, buồn nôn, không đứng vững, mẹ bé A. đã gọi xe đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất. 

Trước đó, từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Huyên từng nhiều lần bạo hành, khiến bé A. nhập viện cấp cứu như mua thuốc diệt cỏ về pha với nước ngọt cho bé uống; bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng rồi đổ nước, bắt bé uống; đánh gãy tay phải của trẻ,…

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