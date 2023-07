Do mâu thuẫn liên quan chuyện đất đa một đối tượng đã dùng rựa đuổi chém anh ruột nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với Bnướch Cao (34 tuổi, ngụ xã Tà Lu, huyện Đông Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu ghi nhận, trước khi xảy ra vụ án, Bnướch Cao và anh trai là Bnướch Plơi (43 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) có mâu thuẫn liên quan chuyện đất đai.

Đối tượng Bnướch Cao - Ảnh: P[háp luật TP.HCM

Theo VOV, công an tỉnh Quảng Nam, khoảng 19h ngày 22/1, do mâu thuẫn liên quan đến đất đai, Bnướch Cao cầm rựa rượt chém khiến anh ruột của mình là Bnướch P.(43 tuổi, trú cùng thôn) thiệt mạng. Phát hiện sự việc, người dân địa phương bắt giữ và giao Bnướch Cao cho Công an xã Tà Lu.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ Bnướch Cao để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

NÓNG: Tất cả học sinh TP.HCM học trực tiếp từ ngày 7/2 Ngày 25/1, UBND TP.HCM đã có quyết định về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố từ sau Tết Nguyên đán 2022.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-trai-giet-chet-anh-ruot-nhung-ngay-can-tet-vi-mau-thuan-dat-dai-447823.html