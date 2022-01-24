CHÍNH THỨC: Hà Nội thông báo lịch đi học cho học sinh sau Tết Nguyên đán

Dựa trên đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 24/1, UBND thành phố Hà Nội đưa ra quyết định mở cửa trường theo tình hình dịch bệnh Covid-19 và tỷ lệ tiêm chủng cho học sinh.

Theo VnExpress, ngày 24/1, UBND thành phố Hà Nội đưa ra quyết định mở cửa trường theo tình hình dịch bệnh và tỷ lệ tiêm chủng cho học sinh. Để mở cửa, các trường phải đạt chuẩn an toàn theo bộ tiêu chí liên ngành, được Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế ban hành cuối tháng 10/2021. Những giáo viên tiêm đủ vaccine phòng Covid-19 mới được dạy trực tiếp.

Thành phố yêu cầu trường học chưa tổ chức ăn bán trú hay mở căng tin ăn uống, chỉ dạy trực tiếp một buổi mỗi ngày. Trong quá trình dạy, nếu phát hiện F0 hoặc các tình huống liên quan, các trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo cấp trên. Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp quận, huyện có trách nhiệm xem xét, quyết định có tiếp tục học trực tiếp hay không. Cũng theo đề xuất, trẻ tiểu học và khối lớp 6 chưa có lịch trở lại học trực tiếp; trẻ mầm non vẫn tiếp tục nghỉ ở nhà. Khối lớp 7 đến 12 ở các trường thuộc địa bàn dịch cấp độ 3 và 4 (vùng cam và đỏ) vẫn học trực tuyến sau Tết.

Số liệu của Sở Y tế cho biết, tính đến 20/1, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ 12-14 tuổi của thành phố đạt 99,7% mũi một; 98,3% mũi hai; trẻ 15-17 tuổi đạt 99,6% mũi một và 97,6% mũi hai. Theo báo Giao Thông, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với sở Y tế tiếp tục hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương, thành phố. Hoàn thiện cơ sở vật chất, y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường; tổ chức diễn tập, xây dựng các phương án ứng phó với những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện. UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình, diễn biến dịch tại các địa phương để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường. Theo VTC News, cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 cho học sinh, giáo viên. Theo thông báo, lịch nghỉ bắt đầu từ ngày 29/1 đến hết 5/2. Như vậy, học sinh các cấp trên toàn thành phố được nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày. Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đồng thời có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường học, đề phòng cháy nổ.

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