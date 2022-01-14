Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất thời gian học sinh trở lại trường

Trong thời gian tới, trước tình hình dịch Covid-19, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đang xây dựng các lộ trình, kế hoạch và các phương án cho học sinh đi học trực tiếp để báo cáo với UBND TP Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, tại buổi họp trực tuyến với lãnh đạo các Sở GD-ĐT trong cụm thi đua số 1 của Bộ GD-ĐT tổ chức mới đây, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, căn cứ vào diễn biến dịch ở mỗi địa phương, Hà Nội đã thí điểm dạy học trực tiếp với học sinh khối 9, 12 ở khu vực ngoại thành. Riêng những địa bàn thuộc các quận nội thành có dịch ở cấp độ 1,2, cho học sinh khối 12 đi học trực tiếp tại trường.

Ông Cương cho hay, trong thời gian tới, trước tình hình dịch Covid-19, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đang xây dựng các lộ trình, kế hoạch và các phương án để báo cáo với UBND TP Hà Nội.

“Chỉ khi nào đảm bảo sự an toàn thì Hà Nội mới tiếp tục để cho các học sinh các khối khác đi học tập trung. Dự kiến, nếu không có gì thay đổi, sau kỳ nghỉ Tết âm lịch 2022, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tiếp tục đề xuất với thành phố cho các học sinh từ khối lớp 7 đến 12 đi học trở lại 100% ở tất cả 30 quận, huyện”, ông Cương nói.

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Theo nguồn tin từ Thanh Niên, thống kê của Bộ GD-ĐT cho biết, đến ngày 10/1, cả nước có 9 tỉnh, thành tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh trên địa bàn; 35 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến và 19 địa phương còn lại chỉ tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

Hà Nội là một trong số 9 địa phương dạy học cả trực tiếp và trực tuyến. Tuy nhiên, thực tế học sinh được học trực tiếp chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, phần lớn học sinh Hà Nội đã ở nhà trọn vẹn học kỳ 1 vừa qua và đang tiếp tục học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến.

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