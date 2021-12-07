Phụ huynh lo lắng khi trẻ đi học lại: Bí thư TP.HCM đề nghị hoãn cho học sinh lớp 1 đến trường

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết ngay trong sáng nay (7/2), lãnh đạo TP.HCM đã hội ý về việc hoãn cho học sinh lớp 1 đi học lại sau khi có nhiều ý kiến của các phụ huynh lo lắng, không đồng tình cho con đến trường như kế hoạch của UBND TP.

Dẫn tin từ Tiền Phong, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên cho biết ngay trong sáng nay (7/2), lãnh đạo TPHCM đã hội ý về việc hoãn cho học sinh lớp 1 đi học lại sau khi có nhiều ý kiến của các phụ huynh lo lắng, không đồng tình cho con đến trường như kế hoạch của UBND TPHCM.

Theo Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên, khi thực hiện khảo sát ý kiến, nhiều phụ huynh không đồng ý cho con em đến trường. Ông cho rằng TPHCM không cần gượng ép. Các gia đình không yên tâm cho con đến trường thì thành phố phải tôn trọng ý kiến phụ huynh.

"Sáng nay tôi đã hội ý với lãnh đạo thành phố và có ý kiến cần trì hoãn kế hoạch này lại, không ai bắt buộc mình phải thực hiện. Tình hình đang diễn biến không như mong muốn thì nên trì hoãn lại", ông Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định tuy thành phố đã có kế hoạch đi học lại đối với lớp 1, 9, 12 nhưng cần phải căn cứ theo tình hình và diễn biến của dịch bệnh để có quyết định phù hợp và không cứng nhắc.

“Cần nhìn thấy sự không yên tâm của phụ huynh. Cho đi học mà không quản lý chặt thì phụ huynh có tâm trạng lo lắng. Mình chưa tiêm vắc xin cho các cháu lớp 1 nên phụ huynh lo lắng là đúng”, ông Nên khẳng định.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo VTV đưa tin, chiều 6/12, tại buổi họp báo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, ông Dương Trí Dũng - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, hiện nay tại TP đang có gần 3.000 em học sinh lớp 1 nhiễm COVID-19, hàng nghìn em khác đang phải cách ly hoặc đang ở tỉnh khác chưa quay trở lại thành phố. Đồng thời, theo thống kê, có đến 70% phụ huynh lớp 1 chưa muốn cho con đi học trực tiếp tại trường.

Tuy nhiên, đại diện Sở GD-ĐT cho biết, việc đi học trực tiếp sẽ được thí điểm trong 2 tuần. Do đó, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 vẫn đến trường học trực tiếp như kế hoạch. Ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế thực hiện nhiều bước để bồi dưỡng đội ngũ, thẩm định phương án về an toàn phòng chống dịch tại các đơn vị.

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