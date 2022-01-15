Rủ nhau đi tắm biển, 2 học sinh bị sóng cuốn ra xa bờ, khó khăn trong việc tìm kiếm

Xã hội 15/01/2022 08:31

Sau khi tắm được 20 phút thì Trần Nhật Duy H. và Đặng Hiếu N. bị sóng biển cuốn ra xa bờ. Khi các học sinh khác phát hiện ra thì không nhìn thấy H. và N. nữa. 

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, tối 14/1, ông Hà Bích Sơn - Chủ tịch UBND Phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên cho biết, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 học sinh mất tích do sóng biển cuốn trôi vào cuối giờ chiều cùng ngày.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 14/1, 4 học sinh lớp 10A3 Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Tuy Hòa) gồm: Trần Nhật Duy H., Đặng Hiếu N., Bùi Hồng Ph. và một học sinh (chưa rõ danh tính) rủ nhau đi tắm biển tại bãi tắm đường Trần Phú, thuộc phường 7, TP. Tuy Hòa.

Sau khi tắm được 20 phút thì Trần Nhật Duy H. và Đặng Hiếu N. bị sóng biển cuốn ra xa bờ. Khi các học sinh khác phát hiện ra thì không nhìn thấy H. và N. nữa. 

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Lực lượng chức năng tìm kiếm - Ảnh: TTXVN

Liên quan đến vụ việc, VietNamPlus/TTXVN đưa tin thêm, nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường 7, thành phố Tuy Hòa, cùng với Đội cứu hộ cứu nạn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ Công an tỉnh Phú Yên đã khẩn trương đến hiện trường triển khai các phương án tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, do sóng biển lớn, trời tối nên đến 18 giờ cùng ngày các lực lượng vẫn chưa tìm thấy hai học sinh mất tích.

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