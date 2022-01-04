Cô gái xinh đẹp đi khám bệnh mất tích bí ẩn sau tin nhắn với chồng, gần 1 tuần vẫn chưa tìm thấy

Xã hội 04/01/2022 23:03

Nhắn với chồng rằng đi khám bệnh nhưng sau đó chị Thủy mất tích một cách bí ẩn.

Theo Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, vào ngày 4/1 anh Huỳnh Minh Phước (33 tuổi, trú tại tổ 40, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), vợ anh là chị Nguyễn Thị Thuỷ (27 tuổi) mất tích đã 6 ngày nay. Dù gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức.

Cô gái xinh đẹp đi khám bệnh mất tích bí ẩn sau tin nhắn với chồng, gần 1 tuần vẫn chưa tìm thấy - Ảnh 1

Theo anh Phước, sáng ngày 30/12/2021 chị Thuỷ nhắn tin cho chồng và mẹ ruột rằng đi khám bệnh vì thấy đau bụng.

Đến trưa cùng ngày không thấy vợ về, điện thoại nhưng không liên lạc được, anh Phước cùng gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi , đồng thời trình báo công an.

Cô gái xinh đẹp đi khám bệnh mất tích bí ẩn sau tin nhắn với chồng, gần 1 tuần vẫn chưa tìm thấy - Ảnh 2

"Trước khi mất tích, vợ tôi không có biểu hiện gì bất thường. Cô ấy vừa đi chăm mẹ chồng bị bệnh tại bệnh viện về rồi than đau bụng và đi khám. Đến nay đã 6 ngày trôi qua rồi vẫn chưa có tin tức gì của cô ấy, điện thoại, zalo, facebook cũng không hoạt động. Gia đình rất lo lắng. Con trai tôi mới 5 tuổi ngày đêm gào khóc đòi mẹ", anh Phước cho biết.

Chị Thuỷ cao 1m53, nặng 48kg. Qua trích xuất camera, khi đi, chị Thuỷ mặc áo khoác màu đỏ, đi chiếc xe máy màu xanh mang BKS: 92N1-170.43.

Cô gái xinh đẹp đi khám bệnh mất tích bí ẩn sau tin nhắn với chồng, gần 1 tuần vẫn chưa tìm thấy - Ảnh 3
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