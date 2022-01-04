TP.HCM: Đón gần 700.000 học sinh chính thức trở lại trường

Hôm nay, các trường THCS, THPT tại TP.HCM tổ chức đón gần 700.000 học sinh (HS) từ khối lớp 7 trở lên bắt đầu đi học trực tiếp tại trường.

Theo Báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, hôm nay 4/1, cùng với khối lớp 9 và lớp 12, gần 700.000 học sinh (HS) từ khối lớp 7 trở lên ở TP.HCM bắt đầu được đi học trực tiếp tại trường. Đặc biệt, với xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) sẽ bao gồm cả HS từ lớp 1 trở lên.

Học sinh (HS) từ khối lớp 7 trở lên ở TP.HCM bắt đầu được đi học trực tiếp tại trường. Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Chí Thanh, ông Hoàng Sơn Hải, cho biết trước đó một ngày, trường đã tổ chức tập huấn online cho toàn bộ phụ huynh của hai khối lớp. Trước khi đến lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ dặn dò lại kỹ cho từng em, khuyến khích mỗi em mang theo một túi nhỏ để trong cặp sách gồm khẩu trang, nước rửa tay khô để tiện sử dụng.

Đặc biệt, ông Hải cho hay do HS trường đông nên trường sẽ chia mỗi khối lớp học theo thứ tự chẵn và lẻ, lớp có số lẻ học trực tiếp buổi sáng và buổi chiều học online. Ngược lại, lớp số chẵn học trực tiếp buổi chiều và buổi sáng học online, để đảm bảo 50% HS mỗi buổi. Trong mỗi buổi học, các lớp học được bố trí so le với các phòng trống. Trường cũng sẽ đón HS vào trường theo mỗi ca học, được phân giờ cách nhau 15 phút. Khi HS ra về, trường bố trí ba cầu thang, một cầu thang riêng dành cho HS có ca nhiễm di chuyển. Trường cũng chuẩn bị đầy đủ các phòng dự trữ, phòng cách ly và trang thiết bị y tế (bình ôxy, khẩu trang, máy đo Sp02, kit test…) để sẵn sàng ứng phó khi lớp nào có HS F0 hoặc có dấu hiệu nghi ngờ.



Tại Trường THPT Trần Hữu Trang (quận 5), với khoảng 900 HS của 40 lớp, trường sẽ ưu tiên cho HS lớp 12 học hai buổi để đảm bảo tăng cường kiến thức cho HS cuối cấp. Còn lớp 10 và 11 sẽ được bố trí học một buổi.

Tại Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3, do lượng HS quá đông nên trường bố trí HS lớp 9 và một nửa số lớp 7 học buổi sáng, nửa số lớp 7 còn lại và khối 8 sẽ học buổi chiều. Dù vậy, mỗi lớp cũng phải thực hiện chia đôi lớp để đảm bảo số lượng 50% HS/lớp. Hai lớp của cùng một lớp sẽ được bố trí cạnh nhau. Mỗi tiết học giáo viên sẽ luân phiên dạy lớp này rồi truyền trực tiếp qua camera đặt ở phòng cạnh bên cho một nửa lớp được học cùng. Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, phần lớn các học sinh đều háo hức, mong chờ ngày trở lại trường vì đã trải qua thời gian quá dài học trực tuyến. Có học sinh hào hứng nói: “Em mong chờ được gặp bạn bè, cuối cùng cũng thoát cảnh ôm máy tính học trực tuyến”. Một phụ huynh con học lớp 10 tại Trường THPT Marie Curie (Q.3), nhìn nhận: “Tôi nghĩ đã đến lúc phải để con thích nghi với tình hình dịch bệnh hiện nay để có thể đến trường mà vẫn an toàn và hiệu quả, để các con dần dần quay lại với nhịp sống và học tập như trước đây”.

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