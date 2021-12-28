TP.HCM phát hiện có 47 học sinh, giáo viên bị nhiễm Covid-19 chỉ 2 tuần sau khi trở lại trường học

Chỉ sau 2 tuần học sinh TP.HCM trở lại trường học đã phát hiện 40 F0 là học sinh và 7 F0 là giáo viên.

Theo thông tin từ TTXVN, Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, trong số 47 trường hợp mắc Covid 19 được phát hiện có 40 F0 là học sinh và 7 F0 là giáo viên. Những trường hợp F0 này đều đã được xử lý theo quy trình và đã được thông báo rõ ràng cho tất cả phụ huynh học sinh nên phụ huynh rất an tâm để cho học sinh tiếp tục đến trường. Theo ông Phạm Đức Hải, hiện nay, việc dạy và học vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch Sở GD-ĐT đưa ra và học sinh lớp 9, lớp 12 vẫn tiếp tục đến trường.

Về phương án dạy học tiếp theo, ông Phạm Đức Hải cho biết, Sở GD-ĐT TP.HCM đã báo cáo với Thường trực UBND thành phố. UBND thành phố đang xem xét công bố kế hoạch học tiếp theo theo khối lớp và thời gian trong thời gian sớm nhất. Ông Phạm Đức Hải phát biểu trong cuộc họp. Ảnh: VTC News Cũng theo thông tin từ VTC News, các trường hợp đều được xử lý theo quy trình và thông báo cho phụ huynh. Việc học tập trực tiếp tại trường đang diễn ra đúng theo các kế hoạch mà Sở GD-ĐT đề ra. "Việc học của lớp 9 và 12 đang tiếp tục. Sở GD-ĐT TP.HCM đã báo cáo với Thường trực UBND TP.HCM và thường trực đang xem xét, sẽ công bố kế hoạch học tập tiếp theo gồm các khối lớp nào, thời điểm nào, hình thức nào trong thời gian sớm nhất. Thành phố cũng sẽ thông tin về việc học của cấp mầm non", ông Hải nói.

Về kế hoạch kiểm tra học kỳ I, ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, Sở đã có hướng dẫn ngày 6/12 về tổ chức kiểm tra đánh giá cuối học kỳ cho các khối học sinh. Cụ thể, theo quy định Thông tư 09 của Bộ GD-ĐT, việc kiểm tra học kỳ phải đảm bảo quy tắc chính xác, công bằng, khách quan, trung thực. Việc kiểm tra diễn ra trực tiếp theo quy định, khi UBND thành phố cho phép những khối khác học trực tiếp, cơ sở giáo dục thực hiện việc ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi các em bước vào kỳ kiểm tra. Khối THCS gồm lớp 6 - 9 và khối THPT gồm lớp 10 - 12 được kiểm tra đánh giá học kỳ 1 tại trường. Những người không tham gia được, hiệu trưởng các trường quyết định và điều chỉnh để phù hợp hình thức kiểm tra cho từng em. Đối với nhóm học sinh chưa thể đến trường, việc kiểm tra được quy định thực hiện trực tiếp khi các em đi học lại. Trường hợp không thể đến trường vì lý do bất khả kháng thì có thể thực hiện bằng hình thức kiểm tra trực tuyến. "Các em không thể kiểm tra tại trường, người đứng đầu trường phổ thông quyết định chọn hình thức kiểm tra, đánh giá tại trường cho học sinh. Phụ huynh đừng quá băn khoăn, việc kiểm tra học kỳ theo sát tiến độ học tập của học sinh. Hướng dẫn của ngành giáo dục đã đủ cho các trường đánh giá, triển khai đúng quy định", ông Tân nói.

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