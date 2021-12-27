Mới: Hành khách từ TP.HCM, Cần Thơ không cần giấy test âm tính 72h trước khi lên máy bay

Xã hội 27/12/2021 19:25

Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi tình hình thị trường, diễn biến dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất, báo cáo bộ điều chỉnh tần suất trên các đường bay trong dịp tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2022.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 27/12, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký quyết định mới của Bộ GTVT về việc sửa đổi bổ sung các điều khoản tại quyết định 1840. Theo đó, với quy định mới nhất của Bộ GTVT, hành khách bay từ TP.HCM và Cần Thơ sẽ không cần xét nghiệm âm tính trong 72h khi đi máy bay.

Còn hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72h.

Đồng thời, hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng PC-Covid, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo. Đặc biệt, hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác…

Mới: Hành khách từ TP.HCM, Cần Thơ không cần giấy test âm tính 72h trước khi lên máy bay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng cho phép tăng tần suất khai thác trên các đường bay nội địa từ 29/12 đến hết ngày 16/2/2022 (chia 2 giai đoạn từ 29/12 đến 18/1/2022 và từ 19/1/2022 đến 16/2/2022). Cụ thể:

Đường bay Hà Nội - TP.HCM sẽ tăng lên 25 chuyến khứ hồi/ngày giai đoạn 29/12 đến 18/1/2022 và 52 chuyến khứ hồi/ngày từ 19/1/2022 đến 16/2/2022.

Đường bay TP.HCM - Đà Nẵng tăng tương ứng 20 chuyến khứ hồi/ngày và 27 chuyến khứ hồi/ngày. 

Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng tăng 20 chuyến/khứ hồi/ngày cả 2 giai đoạn; đường bay TP.HCM - Hải Phòng/Nghệ An/Thanh Hoá tăng tương ứng 9 chuyến khứ hồi và 14 chuyến khứ hồi/ngày.

Đường bay Hà Nội, TP.HCM đi, đến Phú Quốc, Khánh Hoà tăng tương ứng 14 chuyến khứ hồi và 27 chuyến khứ hồi; đường bay TP.HCM - Bình Định tăng tương ứng 9 chuyến khứ hồi và 18 chuyến khứ hồi/ngày. Các đường bay khác tổng cộng 9 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay.

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