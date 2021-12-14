Bộ Y tế thông tin chính thức về 3 người nghi nhiễm biến thể Omicron bay từ Việt Nam đi Hồng Kông

Ba trường hợp này, trong đó có 2 công dân Việt Nam và 1 công dân là người nước ngoài, đáp chuyến bay số hiệu CX764 từ TP.HCM đi Hồng Kông.

Theo báo Người Lao động đưa tin, chiều 14/12, Bộ Y tế đã thông tin về 3 trường hợp nghi mắc biến thể mới tại Hồng Kông (Trung Quốc) bay từ Việt Nam là do chủng Delta.

Trước đó, ngày 10/12, Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR_2005) Việt Nam (Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế) nhận được thông báo từ Cơ quan đầu mối quốc gia IHR (Bộ Y tế) Hồng Kông (Trung Quốc) về 3 trường hợp phát hiện mắc Covid-19, nghi ngờ nhiễm biến thể Omicron, ngay khi nhập cảnh Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 8/12.

Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, cả 3 trường hợp (2 công dân Việt Nam và 1 công dân là người nước ngoài) đáp chuyến bay số hiệu CX764 từ TP.HCM đi Hồng Kông. Ngay khi có thông tin, Cơ quan đầu mối quốc gia IHR (2005) Việt Nam đã liên hệ, chỉ đạo Viện Pasteur TP.HCM phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thực hiện giám sát, điều tra xử lý ổ dịch và truy vết người tiếp xúc gần với 3 trường hợp trên trong thời gian 14 ngày trước khi xuất cảnh.

Cơ quan đầu mối thực hiện IHR Việt Nam cũng trao đổi hằng ngày với Cơ quan đầu mối IHR của Hồng Kông để tiếp tục xác minh, chia sẻ thông tin. Ngày 11/12, Hồng Kông đã cung cấp thông tin khẳng định cả 3 trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh từ Việt Nam, dương tính với SARS- CoV-2. Kết quả giải trình tự gen đều thuộc biến thể Delta, không liên quan đến biến thể Omicron.

Hiện tại, cả 3 công dân có sức khỏe ổn định, không xuất hiện triệu chứng và đang được cách ly, điều trị.

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