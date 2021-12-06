Thực hư thông tin 'Phú Quốc xuất hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên'?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang lên tiếng chính thức về thông tin trên tránh gây hoang mang, lo sợ cho người dân.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin Phú Quốc có người nhiễm biến thể COVID-19 mới Omicron khiến nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng. Nói về việc này, trao đổi với Tuổi trẻ Online, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, tin đồn trên là bịa đặt, không đúng sự thật.

Cụ thể, theo ông Trung, hiện Sở Y tế Kiên Giang đã kiểm tra xác minh ở Phú Quốc không có ca nhiễm nào mắc biến thể COVID-19 mới Omicron như những lời đồn. “Đây là thông tin thất thiệt, bịa đặt nhằm chống phá địa phương. Nhất là Phú Quốc đã và đang thực hiện thí điểm mở cửa đón khách quốc tế đến đảo ngọc du lịch. Hiện UBND tỉnh cũng phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra vấn đề trên”, ông Trung nói.

Phú Quốc đón thành công hơn 200 khách Hàn Quốc đến du lịch theo hình thức sử dụng 'hộ chiếu vắc xin' - Ảnh: Tuổi trẻ Online

Trước đó, ngày 20/11, chuyến bay VJ 3749 của hãng Vietjet Air đón hơn 200 du khách là người Hàn Quốc đến Phú Quốc du lịch theo hình thức sử dụng "hộ chiếu vắc xin". Việc này khẳng định Phú Quốc đang từng bước phục hồi du lịch, đón du khách quốc tế trở lại đảo ngọc vui chơi, nghỉ dưỡng trong tình hình mới.

Trong tháng 11, địa phương đã đón khoảng 317.000 lượt khách đến quan du lịch; khách quốc tế khoảng 1.400 lượt. Tất cả đến địa phương tham quan du lịch đều đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Dự kiến trong tháng 12, địa phương sẽ có 3 chuyến bay đón khoảng 550 khách là người Singapore, Malaysia và Hàn Quốc… đến Phú Quốc nghỉ dưỡng.

Phú Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19, đề xuất thí điểm đón khách quốc tế bằng hộ chiếu vaccine Phó giám đốc Trung tâm Y tế Phú Quốc Võ Thành Dũng cho biết số ca mắc COVID-19 mới được phát hiện trong khu vực phong tỏa của phường An Thới.

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