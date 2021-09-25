Phú Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19, đề xuất thí điểm đón khách quốc tế bằng hộ chiếu vaccine

Xã hội 25/09/2021 10:45

Phó giám đốc Trung tâm Y tế Phú Quốc Võ Thành Dũng cho biết số ca mắc COVID-19 mới được phát hiện trong khu vực phong tỏa của phường An Thới.

Dẫn tin từ Zing News, sáng 25/9, Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc (Kiên Giang) ghi nhận thêm 3 F0 trong chuỗi lây nhiễm tại phường An Thới. Như vậy, từ chiều 20/9 đến nay, thành phố đảo này phát hiện 110 F0 tại An Thới, Dương Đông và Gành Dầu.

Phó giám đốc Trung tâm Y tế Phú Quốc Võ Thành Dũng cho biết số F0 mới được phát hiện trong khu vực phong tỏa của phường An Thới. Dịch bệnh đã được kiểm soát vì không còn ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo ông Dũng, chủ quán bún riêu ở phường An Thới (H.T.H., 45 tuổi) là người đầu tiên được phát hiện dương tính vào chiều 20/9. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định bà H. bị lây từ người chồng (ông T.V.N., 45 tuổi) là thành viên trong tổ bốc vác tại cảng Vịnh Đầm.

"Chúng tôi nghi ông H. đã bị bệnh nhiều ngày trước rồi lây cho vợ. Khi được phát hiện nhiễm nCoV thì ông H. sắp khỏi bệnh. Vì vậy, sau vài ngày được đưa vào Trung tâm Y tế Phú Quốc, ông H. đã âm tính", ông Dũng chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng, địa phương này dự kiến tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân vào 30/9 hoặc 1/10. Khi nào Phú Quốc có 90% người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19, thành phố này sẽ xin UBND tỉnh với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc thí điểm đón khách quốc tế bằng hộ chiếu vaccine.

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