Bà chủ Đại Nam đăng 'liền tù tì' hai dòng trạng thái, bất ngờ tuyên bố 'hết trách nhiệm', chuyện gì đây?

Xã hội 25/09/2021 09:49

Trên trang cá nhân của bà Phương Hằng có thông báo mới khiến dư luận xôn xao. Lần này không phải là báo giờ livestream hay tâm thư dài cả mét nữa mà chỉ vỏn vẹn vài câu, tuyên bố "hết trách nhiệm".

Tối ngày 23/9 vừa qua, bà Phương Hằng đã trở lại trên sóng livestream. Đây có lẽ là buổi phát trực tiếp rất được trông đợi ở thời điểm hiện tại bởi nhiều ngày qua đã có tới 5 nghệ sĩ đệ đơn kiện nữ đại gia.

Trong buổi phát sóng, nữ đại gia bất ngờ có những chia sê sau 6 tháng khơi nào cuộc chiến mà bà cho là vì chính nghĩa: "Tới giờ phút này, tôi không ân hận vì những gì đã làm, chính trái tim lương thiện của tôi thúc giục tôi phải làm. Nếu không lương thiện, không chính nghĩa, không vì cộng đồng thì đã bỏ cuộc lâu rồi. Tôi cũng không dám mệt, vì nếu mệt sẽ bị tấn công ngược lại. Đến giờ phút này, đối với tôi, cuộc chơi này cực kỳ thú vị".

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Buổi livestream có sự tham gia của Youtuber và luật sư - Ảnh: Internet

Đến sáng nay, trên trang cá nhân của nữ đại gia Bình Dương có thông báo mới khiến dư luận xôn xao. Lần này không phải là báo giờ livestream hay tâm thư dài cả mét nữa mà chỉ vỏn vẹn vài câu, tuyên bố "hết trách nhiệm".

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Thông báo của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, bà Phương Hằng bộc bạch: "Kể từ hôm nay, tôi hoàn toàn tin tưởng vào pháp luật sẽ xử lý tất cả những gì tôi đã đấu tranh cho chân lý. Trách nhiệm của tôi đến đây là hết, tôi không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần nữa. Để không phụ lòng quý vị, tôi có trở lại thì chỉ giao lưu văn nghệ hoặc làm talkshow về những đề tài hạnh phúc, hôn nhân hậu ly hôn và cách nuôi dạy con cái theo quan điểm và sự trải nghiệm của tôi. Còn mọi việc chúng ta phải tôn trọng pháp luật và chờ đợi, không đem ra bình luận trên mạng xã hội nữa vì đã quá đủ rồi".

Tiếp đó, nữ đại gia lại đăng thêm loạt ảnh hạnh phúc trong "dinh thự" bạc tỷ và ảnh hạnh phúc bên ông xã. Lần này cũng kèm một dòng trạng thái ngắn không kém: "Thấm thoát đã một năm trôi qua. Thời gian không tha thứ cho một ai. Những trải nghiệm và những kỷ niệm vui buồn sướng khổ, hạnh phúc hay đớn đau đều in sâu vào trong ký ức. Nên hãy yêu đời và yêu mình khi còn có thể. Vì không ai biết trước ngày mai. Vô thường đã thật sự lên ngôi. Đừng để có khi chính mình phải nói lên câu 'phải chi', 'biết vậy', để rồi tiếc nuối ngỡ ngàng và xót xa. Có trải nghiệm mới hiểu hết cuộc đời thật thú vị và cả những thứ đau thương".

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Bài đăng tiếp theo của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Qua hai bài đăng, nhiều người đồn đoán có lẽ lần này nữ đại gia sẽ dừng những cuộc khẩu chiến nảy lửa trên MXH lại và nhường chỗ cho các buổi nói chuyện về hôn nhân, gia đình và giao lưu văn nghệ. 

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên bà chủ Đại Nam tuyên bố dừng lại. Cái kết của "bộ phim truyền hình dài tập" vẫn chưa thể đoán trước được.

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Trong buổi livestream mới nhất của mình với chủ đề "Sự thật phải trả về cho công chúng", bà Phương Hằng đã lên tiếng giải thích về vụ việc dùng xe cứu thương để thông chốt từ Bình Dương lên TP.HCM.

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