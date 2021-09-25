Tòa án Cấp cao Tokyo (Nhật Bản) đã ra phán quyết buộc bị cáo Yasumasa Shibuya, kẻ đã sát hại bé Nhật Linh hồi năm 2017, phải bồi thường tổng cộng khoảng 15 tỷ đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo thông tin từ Kyodo News, ngày 24/9, toà án cấp cao Tokyo tiếp tục tiến hành đưa vụ án bé Nhật Linh bị sát hại 4 năm trước ra xét xử. Cụ thể, bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết cuối cùng, bác bỏ kháng cáo của nghi phạm, chính thức buộc tội tên Shibuya, 50 tuổi, phạt tù chung thân đồng thời phải đền bù cho gia đình nạn nhân 70 triệu yên (tương đương gần 15 tỷ đồng).

Tại toà, Thẩm phán Tsuyoshi Momosaki buộc tội kẻ sát nhân và nói: "Chúng tôi có thể tưởng tượng nỗi đau đớn tột cùng khi cuộc đời của bé gái 9 tuổi bị tước đoạt như vậy. Với cha mẹ của em, những người mong muốn được chăm sóc và chứng kiến con mình lớn lên mỗi ngày, mất mát này là không thể đong đếm".

Vụ án gây rúng động suốt một thời gian dài - Ảnh: Internet

Trước phán quyết của toà án, Ông Lê Anh Hào, 39 tuổi chia sẻ đầy xót xa: "Không có số tiền nào có thể đưa con chúng tôi quay trở lại, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo kẻ sát hại con mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hành vi của hắn".

Theo phán quyết của tòa án cấp cao trong phiên tòa hình sự, Shibuya đã bắt cóc Linh khi cô bé (lúc đó mới 9 tuổi, học lớp 3), đang trên đường đến trường vào ngày 24/3/2017. Tiếp theo, hắn tấn công tình dục và bóp cổ em đến chết. Hai ngày sau, hắn bỏ thi thể của cô bé gần một con mương thoát nước ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba.

Tòa án quận Chiba vào tháng 7/2018 đã kết án Shibuya - khi đó nằng nặc không nhận tội - mức án tù chung thân. Tòa án cấp cao Tokyo đã giữ nguyên phán quyết trên vào tháng 3 năm nay, bác bỏ kháng cáo của các công tố viên và luật sư bào chữa. Trước đó, được biết, nhóm bào chữa đã yêu cầu xử Shibuya trắng án, trong khi đó bên công tố đề nghị thực thi án tử hình.

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