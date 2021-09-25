Xe cứu thương 'biển số trắng' bật còi ưu tiên đòi thông chốt kiểm dịch từ TP.HCM về Bình Dương

Phát hiện xe cứu thương biển số trắng từ TP.HCM qua chốt để vào địa phận tỉnh Bình Dương. Ô tô gắn dòng chữ “xe hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và liên tục bật còi ưu tiên nhằm không bị kiểm tra.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối ngày 24/9, Đội CSGT – TT Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 trường hợp sử dụng xe cứu thương không đúng quy định, không có giấy tờ hợp lệ để qua chốt kiểm soát dịch.

Trước đó, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cầu Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện xe cứu thương biển số trắng từ TP.HCM qua chốt để vào địa phận tỉnh Bình Dương. Ô tô gắn dòng chữ “xe hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và liên tục bật còi ưu tiên nhằm không bị kiểm tra.

Thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế dừng xe thì phát hiện trên xe có 3 người, không phải là bệnh nhân. Tuy nhiên những người trên xe không hợp tác, định bỏ đi nhưng đã bị công an yêu cầu xuống xe làm việc.

Tiến hành làm việc, công an xác định tài xế Nguyễn Thành Nhất (SN 2001, ngụ Bình Phước) chở theo Trần Trung Hiếu (SN 1997, ngụ Cà Mau) và Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1993, ngụ Bình Phước).

Cả 3 người trên xe đều không xuất trình được giấy tờ - Ảnh: VietNamNet

Tài xế Nhất cho rằng đang chở 2 người nói trên từ TP.HCM qua Bình Dương hỗ trợ chống dịch, tuy nhiên cả 3 người đều không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến việc được điều động để tham gia chống dịch tại Bình Dương, khai báo vòng vo và xuất trình thẻ tình nguyện viên nhưng mang họ tên của những người khác.

Tài xế cũng không xuất trình được các giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng các thiết bị phát tín hiệu ưu tiên.

Cả 3 sau đó đã bị lập biên biên bản về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời công an cũng tạm giữ phương tiện để xử lý.

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