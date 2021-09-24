'Bà hoàng chiêm bao xứ Đại Nam' lần đầu chia sẻ về 'cuộc chiến ròng rã 6 tháng: 'Tới giờ phút này, tôi không ân hận vì những gì đã làm'

Sau khoảng thời gian gây náo loạn MXH, bà Phương Hằng từng nhiều lần đăng tải tâm thư muốn dừng lại, song "im ắng" chưa được bao lâu thì bà lại tiếp tục khơi mào cuộc chiến mới.

Như đã thông báo trước đó, tối qua 23/9, bà Phương Hằng trở lại trên sóng livestream. Đây có lẽ là buổi phát trực tiếp rất được trông đợi ở thời điểm hiện tại bởi nhiều ngày qua đã có tới 5 nghệ sĩ đệ đơn kiện nữ đại gia. Đáng chú ý, trong buổi livestream tối qua còn có sự tham gia của một nữ Youtuber và một người được cho là luật sư kiêm giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM.

Buổi livestream có sự tham gia của Youtuber và luật sư - Ảnh: Internet Mở màn livestream, Youtuber đã đề nghị bà Phương Hằng chia sẻ về cảm xúc của bản thân suốt gần 6 tháng ròng rã cuốn theo "drama" gây ồn ào suốt thời gian qua. Như được hỏi trùng nỗi niềm, nữ đại gia chia sẻ đó là khoảng thời gian vừa thú vị, vừa đau thương: "Điều này càng khiến tôi mạnh mẽ, mãnh liệt hơn. Mãnh liệt hơn bởi sự tổn thương của mình đã vượt ngưỡng rồi, thì mình càng phải tồn tại. Tôi đã chọn lối đi riêng, dám tách bạn bè, tách gia đình ra để trở thành một "chiến binh". Bản thân thực sự có những trải nghiệm bất ngờ, cảm thấy lòng người quá đáng sợ. Nữ đại gia tâm sự về cuộc chiến ròng rã - Ảnh minh họa: Internet Tới giờ phút này, tôi không ân hận vì những gì đã làm, chính trái tim lương thiện của tôi thúc giục tôi phải làm. Nếu không lương thiện, không chính nghĩa, không vì cộng đồng thì đã bỏ cuộc lâu rồi. Tôi cũng không dám mệt, vì nếu mệt sẽ bị tấn công ngược lại. Đến giờ phút này, đối với tôi, cuộc chơi này cực kỳ thú vị".

Cũng trong buổi phát trực tiếp này, bà Phương Hằng đã lần đầu tiên nhìn nhận lại 6 tháng ròng rã theo đuổi vụ việc của ông Võ Hoàng Yên. Vợ ông Dũng "lò vôi" tâm sự: "Tâm lý của tôi là lúc đó là bị dồn đến chân tường, tất cả những gì lúc đó họ tạo ra cho tôi một cái nấm mồ để chôn tôi, do đó, tôi phải tự tạo cho tôi cái bệ phóng để tự tôi phóng lên. Tôi phải tự cứu tôi bằng cách tung ra những lời lẽ đó để biết được, sau những lời đó, họ sẽ làm gì tiếp tục. Đây là một cái "game", họ tấn công tôi lại càng không sợ, họ có sự tấn công thì lòng dạ họ không thực sự đáng lo. Những người tấn công tôi, tôi phải tấn công lại vì muốn biết, họ muốn gì ở tôi". Ồn ào với ông Võ Hoàng Yên chưa lắng xuống thì bà chủ Đại Nam lại 'gây chiến' với giới nghệ sĩ - Ảnh minh họa: Internet Sau khoảng thời gian gây náo loạn MXH, bà Phương Hằng từng nhiều lần đăng tải tâm thư muốn dừng lại, song "im ắng" chưa được bao lâu thì bà lại tiếp tục khơi mào cuộc chiến mới. Lần này, ồn ào kiện tụng giữa nữ đại gia và 5 nghệ sĩ Việt đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Bà Phương Hằng đang 'quay cuồng' với 'bão' kiện tụng, MXH bỗng rộ tin KDL Đại Nam sắp được chuyển nhượng cho chủ mới khiến dư luận 'tá hỏa' Khi xem những bình luận cũng như phản hồi về KDL Đại Nam của bà Phương Hằng trên Google, bên dưới một số bài đánh giá đã hiện phần phản hồi của chủ sở hữu, cho biết rằng khu du lịch này sắp được chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-hoang-chiem-bao-xu-dai-nam-lan-dau-chia-se-ve-cuoc-chien-rong-ra-6-thang-toi-gio-phut-nay-toi-khong-an-han-vi-nhung-gi-da-lam-426554.html