Thừa Thiên Huế: Phát hiện 1 học sinh nghi mắc COVID-19, hơn 30 em phải cách ly tại trường

Xã hội 23/09/2021 15:35

Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) cho biết, sau khi có một học sinh lớp 3/1 nghi mắc COVID-19, lực lượng y tế đã tiến hành test nhanh cho 32 em cùng lớp và tiến hành cách ly các em này tại trường.

Dẫn tin từ Sức khỏe và Đời sống, trưa 23/9, cô Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) cho biết, sau khi có một học sinh lớp 3/1 nghi mắc COVID-19, lực lượng y tế đã tiến hành test nhanh cho 32 em cùng lớp và tiến hành cách ly các em này tại trường.

Ngoài 32 học sinh nói trên, toàn trường có 25 giáo viên được test nhanh. Các em học sinh còn lại trong trường cũng được test theo khu vực chỗ ở cùng với gia đình. Tạm thời, 32 học sinh lớp 3/1 ở tại 6 phòng cùng với 6 giáo viên.

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Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, tối 22/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà) để chống dịch sau khi ghi nhận ca nghi nhiễm COVID-19 tại địa bàn này.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã ghi nhận 3 trường hợp nghi nhiễm qua test nhanh kháng nguyên dương tính với COVID-19 tại Tổ dân phố tổ dân phố La Chữ Trung (phường Hương Chữ) và đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến hết ngày 22/9, toàn tỉnh có 806 ca F0 (trong đó, từ tỉnh/thành phố khác chuyển đến: 7). Hiện đang điều trị 105 ca; đã điều trị khỏi cho 698 ca; 3 ca tử vong.

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