Hà Nội: Phát hiện hơn 700 người liên quan đến 2 ca Covid-19 cộng đồng

Liên quan đến ca Covid-19 trong cộng đồng là nhân viên y tế và thợ làm tóc trú tại tại tổ dân phố số 8 phường Kiến Hưng (quận Hà Đông), đã điều tra dịch tễ có 21 trường hợp F1, khoảng hơn 200 trường hợp F2 liên quan.

Dẫn tin từ Người Lao Động, liên quan đến ca Covid-19 trong cộng đồng là nhân viên y tế và thợ làm tóc trú tại tại tổ dân phố số 8 phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) được công bố vào trưa 22/8, lực lượng chức năng quận Hà Đông đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần và khu vực liên quan, phong tỏa tạm thời khu vực tổ dân phố số 8 để tiến hành điều tra dịch tễ.

Đến chiều 22/9, đã điều tra dịch tễ có 21 trường hợp F1, khoảng hơn 200 trường hợp F2 liên quan. Hiện tại 21 trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Cơ quan y tế đã đưa 2 trường hợp F0 vào bệnh viện điều trị và F1 đi cách ly tập trung.

Ảnh minh họa: Internet

Phường Kiến Hưng cũng đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng gần 700 trường hợp trong khu vực nơi ở của bệnh nhân, bao gồm người dân các tổ dân phố số 6, 7, 8 và khu vực chợ Kiến Hưng nơi F1 bán rau. Hiện phường vẫn đang truy vết tiếp để tìm F1 và F2, làm vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ nhà F0 và khu vực dân cư xung quanh nhà của F0.

UBND xã Cự Khê (huyện Thanh Oai) đã tiến hành phong tỏa tạm thời tòa nhà HH02 Thanh Hà, truy vết F1 và F2 và lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp có liên quan tại Khu HH02 Thanh Hà, nơi bệnh nhân làm việc. UBND xã Cự Khê, huyện Thanh Oai đã yêu cầu người dân của chung cư HH02 không ra khỏi nhà, khai báo y tế qua cổng thông tin điện tử tokhaiyte.vn, ứng dụng bluezone, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế.

Đến sáng nay, ngày 23/9, Hà Nội không ghi nhận ca mắc nào.

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