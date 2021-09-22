TP.HCM ban hành phương án giải quyết lưu thông: Người lao động, cán bộ, công chức đi từ nhà đến cơ quan trong 2 khung giờ

Xã hội 22/09/2021 19:47

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, vừa ký công văn số 3720 về việc thực hiện phương án giải quyết lưu thông theo công văn số 3086 của UBND TP ngày 16/9.

Dẫn tin từ Pháp luật TP.HCM, ngày 22/9, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, vừa ký công văn số 3720 về việc thực hiện phương án giải quyết lưu thông theo công văn số 3086 của UBND TP ngày 16/9.

Theo đó, nhằm hạn chế thủ tục cấp đổi giấy đi đường và việc lạm dụng giấy đi đường được cấp để lưu thông không đúng mục đích, Công an TP đề xuất giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ, công chức) thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được phép lưu thông đến trụ sở làm việc với một số điều kiện.

Trong đó, thời gian lưu thông: Sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ; Chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ. Tuyến đường lưu thông là từ nơi ở đến nơi làm việc.

Trường hợp lưu thông thực hiện nhiệm vụ ngoài khung giờ và tuyến đường vẫn sử dụng giấy đi đường đã cấp. Trường hợp đổi ca, bị nhiễm COVID-19 thì đổi giấy. Trường hợp đặc biệt do yêu cầu công việc cần lưu thông thì Công an TP xem xét cấp bổ sung giấy đi đường và xem xét giải quyết từng đơn vị.

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Ảnh minh họa: Internet

Công an TP đề nghị các đơn vị gửi danh sách cán bộ, công chức đăng kí làm việc tại trụ sở về Sở Nội vụ tập hợp và gửi về Công an TP để cập nhật danh sách quản lý về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời thực hiện khai báo y tế trên phần mềm VNEID của Bộ Công an ở nhà trước khi lưu thông.

Công an TP sẽ thực hiện kiểm tra thẻ ngành, thẻ nhân viên và lịch công tác hoặc đối chiếu với danh sách làm việc đã được cung cấp, cập nhật phần mềm.

Công an TP cũng yêu cầu đối với cán bộ, công chức khi đi đường là phải được tiêm vaccine hai mũi, gia đình không thuộc vùng phong toả, cách ly.

Trước đó, ngày 16/9, UBND TP.HCM đã có công văn số 3086 về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Trong đó UBND TP giao Công an TP cấp giấy đi đường hoặc mã QR code cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo danh sách đề nghị của cơ quan, đơn vị.

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Từ khóa:   giấy đi đường ID-19 TP.HCM

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