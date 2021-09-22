Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết TP.HCM đang xây dựng 11 chiến lược cho thời kỳ bình thường mới. Trong đó có chiến lược về y tế, an sinh xã hội, sản xuất kinh doanh… Chiều cùng ngày, TP sẽ nghe góp ý kiến về chiến lược y tế.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, sáng nay, 22/9, tại buổi làm việc với quận Bình Tân về công tác phòng, chống COVID-19, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết TP.HCM đang xây dựng 11 chiến lược cho thời kỳ bình thường mới. Trong đó có chiến lược về y tế, an sinh xã hội, sản xuất kinh doanh… Chiều cùng ngày, TP sẽ nghe góp ý kiến về chiến lược y tế.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị: "Quận Bình Tân cùng quyết tâm, nỗ lực để cùng TP đưa thuyền vào đến bờ. Và ngay cả khi đã vào bờ cũng không được chủ quan, lơ là, vì nếu vậy khi sóng thần ập đến sẽ rất nguy hiểm".

Ngoài chiến lược chung của thành phố cũng phải nghĩ ra cách nào đó để toàn dân ý thức cảnh giác, củng cố hệ thống y tế từng địa bàn để khi có tình huống xảy ra mình kịp thời ứng phó. Y tế cộng đồng, y tế dự phòng là trụ cột chính đảm bảo trở lại bình thường mới, nếu y tế không bảo đảm sẽ không kiểm soát được dịch bệnh và khi phát hiện ca bệnh không kiểm soát được, khi đó sẽ rất khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Nên tại cuộc họp - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bên cạnh đó, Bí thư Nên đề nghị quận Bình Tân xây dựng các chiến lược riêng của quận, trong đó có chiến lược y tế - trụ cột chính giúp mở cửa an toàn. Phải củng cố toàn bộ hệ thống y tế, bao gồm y tế công cộng, y tế lưu động, y tế gia đình, y tế tư nhân...

Ông Nên gợi ý quận phát huy hệ thống y tế, kể cả nhà thuốc tây trên địa bàn cũng cần biết cấp thuốc, hướng dẫn uống thuốc cho người nhiễm. Hệ thống bác sĩ, kể cả bác sĩ về hưu, tư nhân phải có cơ chế để họ tham gia vào bảo vệ sức khỏe người dân.

Về an sinh, người đứng đầu Thành ủy TP cho rằng, các quận huyện cần phải tuyên truyền để người dân hiểu nguồn lực của TP có hạn, do vậy những gia đình còn chống chịu được nhường cơm sẻ áo với những người thật sự khó khăn, cùng cực.

Muốn vậy phải lập danh sách để tập thể xét duyệt công bằng, công khai, minh bạch. Mục tiêu không để người dân bần cùng, khó khăn quá.

Bộ Công an chính thức thông báo nhận đơn tố cáo liên quan đến tiền từ thiện: 'Người dân có quyền được giám sát việc thu, phân phối các khoản tiền này' Một số cá nhân đã chuyển tiền cho một nghệ sĩ để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020. Tuy nhiên, sau đó thấy sự việc làm từ thiện không được minh bạch nên những cá nhân này đã đề nghị bộ Công an điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-dang-xay-dung-11-chien-luoc-cho-thoi-ky-binh-thuong-moi-trong-do-co-chien-luoc-ve-y-te-an-sinh-xa-hoi-san-xuat-kinh-doanh-426241.html