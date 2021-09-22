Thương con ở nhà nhiều tháng nay, mẹ trẻ 9x ở tâm dịch Sài Gòn mang cả 'phố lồng đèn' về nhà: 'Chị sợ cảnh tấp nập ra đường để đi chơi... dịch dễ lây lan lắm'

Sau nhiều tháng giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19, đêm Trung thu vừa qua có lẽ là khoảng thời gian "đáng nhớ" nhất đối với gia đình chị Hồng Mẫn (quận Tân Phú, TP.HCM). Mẹ bỉm 9x đã "hô biến" tổ ấm của mình thành không gian "phố lồng đèn" để mang niềm vui bất ngờ cho con gái.

Dịch COVID-19 ở TP.HCM nhiều tháng nay vẫn đang diễn biến phức tạp khiến mọi người phải thực hiện giãn cách xã hội "ai ở đâu, ở yên đó". Chính vì vậy mà Tết Trung thu năm nay đặc biệt hơn với nhiều trẻ nhỏ khi các em không được tham dự đêm hội trăng rằm, bày cỗ, rước đèn ông sao hay thậm chí, nhiều em nhỏ còn phải xa bố mẹ do bố mẹ đang thực hiện cách ly hoặc tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19. Chia sẻ với chúng tôi, chị Hồng Mẫn (quận Tân Phú, TP.HCM) cho hay, con gái chị - bé Miu, năm nay 2 tuổi, nhìn con nhỏ buồn bã, phụng phịu suốt những ngày ở nhà giãn cách chị cũng xót và thương con. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh tại thành phố, chị cũng cố gắng dỗ dành và bỏ nhiều thời gian hơn để cùng chơi với bé. Nhân dịp Trung thu vào ngày hôm qua, mẹ bỉm 9x này đã có một "đêm hội trăng rằm" cực kỳ hoành tráng để tặng riêng cho cô "công chú nhỏ".

Thấy con gái buồn, chị quyết tâm mang phố lồng đèn về nhà - Ảnh: Nhân vật cung cấp Chị Mẫn tâm sự: "Từ lúc dịch tới giờ bé nhà chị không được ra ngoài chơi, nên thấy tội mấy em nhỏ mùa dịch này lắm. Bình thường chị bán quần áo trẻ em online, nên cũng sắp xếp thời gian vừa làm vừa quan tâm con. Nưng đợt dịch này thấy mấy bé chỉ quẩn quanh trong nhà, nên thấy thương lắm. Nên muốn làm 1 cái gì đó cho con có Trung thu, sẵn cả nhà quây quần bên nhau". Bữa tiệc nhỏ là dịp để gia đình vui chơi bên nhau - Ảnh: Nhân vật cung cấp Nói là làm, chị đã tự tay chuẩn bị từ đèn lồng, bầu trời sao đêm Rằm, đến mâm cỗ để con có thể cảm nhận được không khí đêm Trung thu. Kể về quá trình chuẩn bị, chị Mẫn khoe: "Chị dành thời gian tầm hơn 3 đêm là làm xong mọi thứ trang trí. Do chị cũng thích làm thủ công nên giấy bìa màu A4 có sẵn ở nhà, lúc trước chị chưa bầu bé là làm hoa handmade bằng giấy để bán, mà bầu cực quá nên ba bé không cho làm nữa. Nên Trung thu có cái tận dụng".

Tận dụng tối đa những gì có sẵn, cộng thêm sự khéo tay, chị Hồng Mẫn đã có một không gian lung linh - Ảnh: Nhân vật cung cấp Mẹ bỉm cho hay, ban đầu chỉ tính làm 1-2 cái cho có không khí thôi, nhưng vừa làm vừa nghĩ đến con, lại thêm niềm đam mê với thủ công nên chị đã quyết định mang cả "phố lồng đèn" về tại gia cho bõ. Dịch bệnh nên điều kiện mua sắm vật dụng trang trí cũng khó hơn ngày bình thường rất nhiều, chị Hồng Mẫn đã tận dụng hết những thứ "của nhà trồng được" để biến hóa tổ ấm. Từ dây đèn nháy trang trí nhà mỗi dịp Tết Nguyên đán đến xấp vải may quần tây màu đen của chồng chưa có điều kiện đi may vì dịch... bà mẹ trẻ đã tạo ra một không gian đêm Rằm "có 1-0-2" cho bé Miu. Chân dung bà mẹ 9x 'mê' thủ công - Ảnh: Nhân vật cung cấp Mất khoảng 3 đêm mày mò, cắt cắt, dán dán, cô công chúa nhỏ đã có một bữa tiệc Trung thu hoành tráng với lồng đèn, mâm cỗ gồm bánh trung thu tự làm, sữa, kẹo, trái cây... Nhìn hình ảnh bé Miu cười khoái chí, tít cả mắt cũng đủ hiểu con đã vui thế nào. Chị Hồng Mẫn cũng chia sẻ thêm: "Sài Gòn giãn cách hơn 3 tháng rồi nên chị sợ cảnh tấp nập ra đường để đi chơi rồi sau đó dịch bệnh dễ lây lan lắm". Bà mẹ trẻ hy vọng mỗi người sẽ có ý thức và trách nhiệm với chính sức khỏe của bản thân và cộng đồng, có như vậy mới có thể sớm đẩy lùi dịch bệnh. Cùng ngắm thêm những hình ảnh về "phố lồng đèn" "cộp mác mẹ bé Miu" nhé! Cô chú thấy Trung thu của con 'hoành tá tràng' chưa ạ? - Ảnh: Nhân vật cung cấp Tổ ấm nhỏ của chị Hồng Mẫn - Ảnh: Nhân vật cung cấp Bánh trung thu cũng do một tay chị chuẩn bị - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đi 300km về chịu tang cha trên chiếc xe máy hoen gỉ, 2 anh em chỉ còn 90k trong túi và cuộc gặp bất ngờ trong đêm Nhờ sự giúp đỡ của các thành viên tại chốt kiểm dịch và cán bộ ở chi cục thuế tỉnh Đắk Nông, 2 anh em đã về kịp đến nhà để lo chạy tang cho cha.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-con-o-nha-nhieu-thang-nay-me-tre-9x-o-tam-dich-sai-gon-mang-ca-pho-long-den-ve-nha-chi-so-canh-tap-nap-ra-duong-de-di-choi-dich-de-lay-lan-lam-426216.html