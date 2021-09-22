Lộc Fuho nhận cái kết '7749 lần trớt quớt' khi hỏi thăm ý kiến dân mạng đặt tên cho baby

Nghe những cái tên dân mạng tư vấn cho Lộc Fuho ai nấy muốn 'té ngửa'.

Lộc Fuho đang gây bão mạng khi mọi thông tin của anh đều được mọi người săm soi nhiều tình. Mới đây, idol giới trẻ đã nhờ dân mạng tư vấn đặt tên con của mình và nhận cái kết khiến ai nấy cười rớt hàm. Cụ thể, vì vợ đang mang thai baby nên anh chàng này đã lên mạng nhờ mọi người góp ý cái tên hay cho con của mình. Anh viết: "Thầy họ Phạm thì đặt tên con là gì các em yêu" và đính kèm hình ảnh bản thân đang ôm bà xã khoe bụng bầu.

Bài đăng nhờ tư vấn của Lộc Fuho Ngay khi bài đăng lên sóng, dân mạng đã tràn vào bình luận rôm rả, nhiều cái tên được gợi ý như sau: "Phạm Phụ Hồ", "Phạm Thợ Chính", "Phạm Lỗi Thi Công", "Phạm Gia Tài Sản Mới Xây", "Phạm Xi Măng",... Còn con gái tham khảo: "Phạm Thị Cát", "Phạm Thị Thầu", "Phạm Thị Xà Beng", Phạm Thị Cát Sỏi",... Có thể thấy những cái tên được gợi ý toàn gắn liền với nghề nghiệp của Lộc Fuho. Dân mạng thả bình luận rôm rả Theo đuổi phong cách bình dị, chân thật nhưng không kém phần hài hước, các video của chàng trai này bỗng dưng nổi đình nổi đám trên MXH. Trên kênh YouTube của anh chàng này thường có 500.000 - 700.000 lượt xem, cao nhất lên tới 1,3 triệu lượt. Kênh TikTok của Lộc Fuho hiện mới chỉ đăng 50 video nhưng cũng thu hút 1,2 triệu lượt thích, có những video lên tới hơn 1 triệu lượt xem. Đây cũng là nền tảng tạo nên kỷ lục 257.000 người theo dõi trực tiếp Lộc Fuho vào tối qua.

Lộc Fuho rất yêu vợ của mình Chàng phụ hồ sinh năm 1994 có cuộc sống gia đình hơi khó khăn. Được biết, mẹ Lộc là vợ hai, tuy nhiên bà mất sớm để lại hai đứa con tự kiếm tiền, nuôi nấng và bảo vệ nhau. Ngoài ra, Lộc và em gái sống trong một ngôi nhà đang xây dựng dở dang. Tuy cuộc sống vất vả nhưng Lộc vẫn luôn yêu đời và vui vẻ. Hiện tại bài đăng nhờ tư vấn tên cho baby sắp sinh của idol giới trẻ vẫn gây xôn xao MXH. Ảnh: Tổng hợp

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