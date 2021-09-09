Xôn xao tin đồn vợ chồng Lộc Fuho 'toang' khi vợ đẹp 'bụng mang dạ chửa', lý do 'cực lãng xẹt'

Khi nghe lí do 'toang' của cả hai ai nấy đều chưng hửng, liệu có phải là sự thật?

Lộc Fuho vốn được dân mạng gán cho biệt danh là 'đối thủ' của bà Nguyễn Phương Hằng, bởi lẽ số lượt xem livestream của cả hai được mang ra so sánh "sát rạt". Nếu như anh chàng idol phụ hồ từng vượt mặt bà Hằng về lượng views khi lên sóng thì thời gian gần đây bà chủ Đại Nam đã lấy lại 'phong độ', bỏ xa Lộc Fuho. Lộc Fuho bên bà xã xinh đẹp Đang yên đang lành thì mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin vợ chồng Lộc Fuho đã ly hôn. Theo Kim Thủy, 2 - 3 tháng nay chị mệt mỏi, khó ngủ vì thói quen nghiến răng khi ngủ cùng ông xã.

Vợ Lộc Fuho bộc bạch: "Ban ngày thì vui vẻ nhưng cứ tối về thì anh Lộc lại nghiến răng làm Thủy ngủ không được yên giấc. Nói chung là Thủy cảm thấy mệt mỏi nên Thủy muốn kết thúc sớm để đường ai nấy đi. Anh Lộc còn trẻ, sẽ kiếm được một người tốt hơn. Còn Thủy sẽ về quê sinh con, rồi thời gian sau cảm thấy hợp với ai thì đến với người đó". Bài đăng gây chú ý của bà xã idol giới trẻ Ngay khi bài đăng lên sóng, một số người tinh ý nhận ra đây chỉ là clip Thủy trêu đùa, muốn thử phản ứng của chồng khi đòi ly hôn mà thôi. Hiện chị Kim Thủy đang ở những tháng cuối thai kì và cặp vợ chồng trẻ tiết lộ đã chuẩn bị một khoản tiền tiết kiệm để chờ ngày em bé chào đời.

Với cách nói chuyện mộc mạc, hài hước của Lộc Fuho thu hút hàng trăm nghìn lượt xem live. Lộc Fuho cũng rất chăm chỉ tương tác, trả lời những câu hỏi của khán giả theo cách nói hài hước. Theo đó, anh hay livestream để dạy về cách làm phụ hồ - một công việc quen thuộc của anh. Lộc Fuho hiện đang rất nổi tiếng trên MXH Trước đó, chàng phụ hồ sinh năm 1994 có cuộc sống gia đình khó khăn. Được biết, mẹ mất sớm để lại hai đứa con tự nuôi nấng và bảo vệ nhau. Ngoài ra, Lộc và em gái sống trong một ngôi nhà đang xây dựng dở dang. Tuy cuộc sống vất vả nhưng Lộc vẫn luôn yêu đời và vui vẻ. Ngoại hình không thể sánh ngang các mỹ nam hiện nay, thế nhưng nhờ tài ăn nói hài hước, Lộc Fuho đã may mắn có được vợ xinh nhờ cái duyên của cả hai. Lộc Fuho đã đính hôn với bà xã Kim Thủy vào tháng 03/2021. Hiện tại, bài đăng cả hai ly hôn với hình thức troll nhau vẫn gây sự chú ý từ dân mạng. Ảnh: Tổng hợp

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