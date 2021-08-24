HÓNG: Đưa vợ bao tiền mỗi tháng mà Lộc Fuho gây xôn xao mạng xã hội

Lộc Fuho đã khiến dân mạng xuýt xoa ngưỡng mộ khi chia sẻ số tiền đưa vợ mỗi tháng.

Lộc Fuho đang gây bão mạng khi mọi thông tin của anh đều được mọi người săm soi nhiều tình. Với khoảng thu nhập khủng từ YouTube, dân mạng tò mò rằng mỗi tháng anh sẽ đưa cho bà xã bao nhiêu? Mới đây, idol giới trẻ đã tiết lộ số tiền hàng tháng kiếm được từ Youtube (khoảng 20 triệu) anh đều đưa cho nửa kia của mình. Song song đó, các khoản thu nhập từ Tiktok, Facebook anh cũng đều gửi cho bà xã cất giữ.

Lộc Fuho thu nhập 'khủng' hàng tháng - Ảnh: Internet Lộc Fuho cho hay, cả 2 vợ chồng phải tích cóp dần bởi thời gian tới, gia đình nhỏ của họ sẽ đón chào một tiểu công chúa. Ngay khi dòng tâm sự này lên sóng, dân mạng đã dành cho anh nhiều lời khen có cánh: "Đúng là anh chồng tốt nhất của năm", "Lộc Fuho tốt với vợ quá", "Anh đúng là idol giới trẻ"... Lộc Fuho rất yêu vợ của mình - Ảnh: Internet Theo đuổi phong cách bình dị, chân thật nhưng không kém phần hài hước, các video trên kênh YouTube của anh chàng này thường có 500.000 - 700.000 lượt xem, cao nhất lên tới 1,3 triệu lượt. Kênh TikTok của Lộc Fuho hiện mới chỉ đăng 50 video nhưng cũng thu hút 1,2 triệu lượt thích, có những video lên tới hơn 1 triệu lượt xem. Đây cũng là nền tảng tạo nên kỷ lục 257.000 người theo dõi trực tiếp Lộc Fuho vào tối qua.

Theo Social Blade, kênh YouTube Lộc Fuho đã tăng 700% thu hút thêm 80.000 người đăng ký theo dõi trong một tháng qua. Hiện kênh này đang xếp 435 tại Việt Nam, hứa hẹn mang về doanh thu từ 17.000 USD đến 272.000 USD mỗi năm, tức khoảng 387 triệu đồng tới 6 tỷ đồng. Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: Internet Chàng phụ hồ sinh năm 1994 có cuộc sống gia đình hơi khó khăn. Được biết, mẹ Lộc là vợ hai, tuy nhiên bà mất sớm để lại hai đứa con tự kiếm tiền, nuôi nấng và bảo vệ nhau. Ngoài ra, Lộc và em gái sống trong một ngôi nhà đang xây dựng dở dang. Tuy cuộc sống vất vả nhưng Lộc vẫn luôn yêu đời và vui vẻ. Hiện tại thông tin Lộc Fuho đưa vợ 20 triệu mỗi tháng vẫn gây xôn xao dân mạng và nhận nhiều lời khen rôm rả.

Lí do gì Lộc Fuho soán ngôi bà Phương Hằng, thống trị MXH? Thời gian gần đây, cái tên Lộc Fuho nổi đình nổi đám trên MXH, chưa kể, anh còn soán ngôi luôn vị trí bá chủ livestream của bà Phương Hằng.

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