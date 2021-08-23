NÓNG: Không yêu cầu giấy đi đường đối với 3 nhóm đối tượng tại TP.HCM

Xã hội 23/08/2021 21:14

Ngày 23/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã ký văn bản số 2850 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã ký văn bản số 2850 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vào ngày 23/8.

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Người đi tiêm vaccine trình giấy xác nhận cho công an TP.HCM - Ảnh: Báo Pháp Luật

Được biết, đối với 17 nhóm đối tượng được phép ra đường theo Công văn 2800 ngày 22-8, UBND TP điều chỉnh ba nhóm đối tượng được ưu tiên và không yêu cầu có giấy đi đường khi qua chốt. Cụ thể:

- Lực lượng cán bộ, nhân viên ngành y tế có thẻ ngành y tế hoặc giấy đi đường do Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y tế được thành lập theo quy định.

- Người dân đi tiêm vaccine có tin nhắn báo lịch tiêm hoặc giấy báo mời tiêm và kèm CMND/CCCD để trình cho chốt kiểm soát.

- Nhân viên hệ thống phân phối (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng cung cấp lương thực thực phẩm) có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị; chỉ áp dụng cho đến khi có giấy đi đường do Công an TP cấp.

Ngoài ra, TP.HCM cũng bổ sung thêm hai nhóm đối tượng được ra đường. Gồm:

- Các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề nghiệp (mỗi trường 10 giấy); giao Sở LĐ-TB&XH tổng hợp danh sách và báo số lượng về Công an TP (mã 1A).

- Nhân viên giao hàng bằng phương tiện vận tải của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn thuộc các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất theo phương thức “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” trong khu chế xuất, khu công nghiệp. Nhóm này giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tổng hợp danh sách và báo số lượng về công an TP (mã 12).

Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa (bao gồm tài xế và phụ xế) đã được ngành GTVT cấp thẻ QR Code, sẽ không kiểm tra thẻ đi đường cá nhân. Theo UBND TP, Công an TP là đơn vị in và ký cấp giấy cho toàn bộ các nhóm đối tượng trên. Công an TP cũng có thể ủy quyền cho Phòng PC08, Công an địa phương các cấp ký.

Trong thời gian chờ đợi giấy đi đường của Công an TP thì các đối tượng này vẫn dùng giấy đi đường tại Công văn 2800 của UBND TP cho đến ngày 25/8. TP.HCM giao Sở Công Thương, Bộ Tư lệnh TP, Sở Nội vụ và UBND TP Thủ Đức, quận, huyện chuẩn bị áo nhận diện để trang bị và phân bổ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có liên quan.

UBND TP.HCM yêu cầu Công an TP.HCM là đơn vị in và ký cấp giấy (hoặc ủy quyền cho PC08, Công an địa phương các cấp ký) cho toàn bộ các nhóm đối tượng trên. Khi chưa có giấy đi đường nêu trên của Công an TP.HCM vẫn áp dụng các loại giấy đi đường đã quy định tại Công văn 2800/UBND-VX và Công văn 2796/UBND-VX cùng ngày 21/8 đến 0 giờ ngày 25/8.

Về việc trang bị và phân bổ áo nhận diện cho cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND TP.HCM giao Sở Công Thương, Bộ Tư lệnh TP.HCM chuẩn bị số lượng áo nhận diện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

 

Sở Nội vụ sẽ chịu trách nhiệm phân bổ cho các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, các Sở, ban, ngành TP và các Ban quản lý trực thuộc ủy ban nhân dân TP; Giao các Sở, ban, ngành TP chịu trách nhiệm phân bổ cho các đơn vị trực thuộc.

 

Đồng thời, đối với cấp huyện, UBND TP.HCM yêu cầu UBND TP.Thủ Đức, UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trang bị và phân bổ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; bao gồm cả khối Đảng, Đoàn thể cấp huyện.

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