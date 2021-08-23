Tài khoản Facebook thủ môn Đặng Văn Lâm xuất hiện trong live 'nóng' của anh phụ hồ hot nhất MXH khiến dân mạng hú hét

Xã hội 23/08/2021 12:13

Dân mạng đã phát hiện thủ môn Đặng Văn Lâm xuất hiện xem live của Lộc Fuho và chụp lại khoe lên MXH.

Lộc Fuho đã chính thức soán ngôi đạ gia Phương Hằng trở thành idol giới trẻ có lượt xem livestream cao nhất MXH. Mới đây anh đã tiếp tục màn live 'nóng' dạy trộn vữa thu về hàng trăm ngàn lượt xem trong tích tắc.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bàn dân thiên hạ không phát hiện ra tài khoản Facebook có tên thủ môn Đặng Văn Lâm cũng xuất hiện và hóng màn trộn hồ đình đám MXH này. Sự xuất hiện của cầu thủ điển trai khiến dân tình hú hét không ngớt vì quá bất ngờ.

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Ai kia như Facebook cầu thủ Đặng Văn Lâm? - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài từng xuất hiện trong live của Lộc Fuho, tài khoản Facebook Đặng Văn Lâm cũng từng có mặt trong màn live dạy học của cô giáo hotgirl Minh Thu.

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Cô giáo Minh Thu live cũng từng xuất hiện tài khoản tên Đặng Văn Lâm vào xem - Ảnh: Chụp màn hình

Thần livestream mới có nickname là Lộc Fuho, tên thật của anh là Phạm Văn Lộc (SN 1994), quê Khánh Hòa, là một YouTuber có tiếng trên MXH. Thế nhưng công việc chính của anh là phụ hồ vì thế cái tên Lộc Fuho dí dỏm được dân mạng nhớ đến nhiều nhất.

Sở hữu cách nói chuyện mộc mạc, hài hước của Lộc Fuho thu hút hàng trăm nghìn lượt xem live. Lộc Fuho cũng rất chăm chỉ tương tác, trả lời những câu hỏi của khán giả theo cách nói hài hước. Theo đó, anh hay livestream để dạy về cách làm phụ hồ - một công việc quen thuộc của anh.

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Chàng phụ hồ sinh năm 1994 có cuộc sống gia đình hơi khó khăn. Được biết, mẹ Lộc là vợ hai, tuy nhiên bà mất sớm để lại hai đứa con tự kiếm tiền, nuôi nấng và bảo vệ nhau. Ngoài ra, Lộc và em gái sống trong một ngôi nhà đang xây dựng dở dang. Tuy cuộc sống vất vả nhưng Lộc vẫn luôn yêu đời và vui vẻ.

Chưa kể, theo chia sẻ thì thu nhập tháng cao nhất của anh chàng này thậm chí lên tới 200 triệu đồng. Còn thu nhập trung bình mỗi tháng của anh khoảng 40-50 triệu đồng. Sau 1 tháng lập kênh YouTube, anh được bật nút kiếm tiền. Vì thế, YouTuber người Khánh Hoà đã có thể sắm sửa nhiều món đồ đắt tiền hay sửa nhà.

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Lộc Fuho có lượng xem live cao ngất hiện tại - Ảnh: Internet

Hiện tại ảnh chụp Đặng Văn Lâm hóng live của Lộc Fuho vẫn gây thích thú cho cư dân mạng và nhận nhiều bình luận rôm rả.

Lí do gì Lộc Fuho soán ngôi bà Phương Hằng, thống trị MXH?

Lí do gì Lộc Fuho soán ngôi bà Phương Hằng, thống trị MXH?

Thời gian gần đây, cái tên Lộc Fuho nổi đình nổi đám trên MXH, chưa kể, anh còn soán ngôi luôn vị trí bá chủ livestream của bà Phương Hằng.

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Từ khóa:   Lộc phụ hồ Đặng Văn Lâm livestream

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