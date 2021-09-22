Nhờ sự giúp đỡ của các thành viên tại chốt kiểm dịch và cán bộ ở chi cục thuế tỉnh Đắk Nông, 2 anh em đã về kịp đến nhà để lo chạy tang cho cha.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ câu chuyện xúc động về 2 anh em đi chiếc xe máy cũ kĩ, vượt quãng đường gần 300km để về chịu tang cha. Kèm theo bài viết, tài khoản của anh Nguyễn Hải Bắc còn chia sẻ tấm ảnh chụp 2 anh em trên người còn nguyên bộ áo mưa ni-lông, gương mặt phờ phạc sau chuyến hành trình dài. Đáng chú ý hơn là chiếc xe máy tróc sơn, hoen gỉ, chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Nội dung bài viết được chia sẻ như sau: "Ngay lúc này có 02 anh em nhà ở Tây Ninh (anh sinh 1971, em sinh 1972), làm thuê ở Đắk Glong, được tin cha mất ở quê nhà nên lên đường về chịu tang. Hiện do chưa có giấy test nên đang đợi các thành viên tổ kiểm dịch nhờ người liên hệ hỗ trợ. Hành lý của hai anh chỉ có mấy bộ quần áo cũ, một chiếc xe máy tồi tàn, 1 chiếc võng và 90.000 đồng. Hiện cả 2 đang đợi nghỉ ngơi vài giờ và chờ làm thủ tục hỗ trợ".

2 anh em trong túi chỉ còn 90k, đi chiếc xe máy cọc cạch gần 300km về chịu tang cha - Ảnh: Chụp màn hình Theo chia sẻ, được biết, anh Hải Bắc là cán bộ của chi cục thuế tỉnh Đắk Nông. Anh bắt gặp 2 người đàn ông đang đứng trú mưa lúc trời đã tối muộn. Thấy cả 2 vừa mệt vừa đói lả, anh Bắc mới đến hỏi chuyện. Do tin dữ báo gấp gáp, trong người cả 2 chỉ còn đúng 90k, vì vậy không đủ tiền làm xét nghiệm nên không qua được chốt. Biết được hoàn cảnh khó khăn của 2 anh em, anh Bắc đã xin cho 2 anh được tá túc tại chốt nghỉ ngơi rồi nhờ sự trợ giúp của các bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp làm xét nghiệm. Đồng thời, anh cũng kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng bà con huyện Đắk R’lấp để giúp 2 anh em có thể tiếp tục cuộc hành trình. Anh Bắc cho hay:

"Mình có đăng facebook nhờ sự trợ giúp của mọi người và mượn tài khoản của đồng chí CSGT làm cầu nối cho bà con ủng hộ, quyên góp giúp 2 anh em. Trong vòng 2 tiếng thì vận động được hơn 9 triệu. Có bạn Hải Lý, bên chi cục Thuế cũng ngỏ lời muốn giúp đỡ, liên lạc với mình và mua lại cho 2 em chiếc xe máy cũ giá khoảng 7 triệu, người ta bớt 500k là còn 6,5 triệu. Mọi người cũng có lòng giúp thêm nhưng mình đã khóa tài khoản lại để trao lại cho họ". Chiếc xe máy mới giúp 2 anh em vượt quãng đường dài, về đến nhà kịp thời - Ảnh: Chụp màn hình Được cầm số tiền và ngồi lên chiếc xe máy mới cóng, 2 anh em vui mừng khôn xiết. Cả 2 rối rít cảm ơn các cán bộ tại chốt. Đến ngày 20/9, cả 2 đã vượt quãng đường dài gần 300km về đến nhà an toàn và không quên gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân đã cưu mang trong lúc khó khăn. Anh Bắc chia sẻ: "Cả 2 đã về đến nhà để làm đám cho cha, gửi lời cảm ơn tới chốt. Nhưng bản thân tôi chỉ giúp đỡ 1 phần, còn lại vận động mọi người. Chiếc xe máy cũ của họ tôi đã lấy về sửa, sau ai cần giúp đỡ sẽ lấy trao cho người ta".

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