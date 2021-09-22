Người đàn ông ở Hà Nội mất gần 400 triệu vì nhấp vào đường link lạ, công an khuyến cáo đặc biệt

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 400 triệu đồng bằng thủ thuật gửi đường link lạ.

Dẫn tin từ VTV, hôm qua, ngày 21/9, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 400 triệu đồng.

Được biết, ngày 18/9, Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai tiếp nhận tin trình báo của ông T (SN 1958; trú tại quận Hoàng Mai) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo nội dung trình báo, ông T nhận được tin nhắn của một số điện thoại lạ với nội dung: "Tài khoản của bạn sẽ bị ngừng dịch vụ vào ngày 18/9/2021 lúc 22:00. Vui lòng vào www:mxsccb.com để kiểm tra". Khi ông T đăng nhập vào đường link trên điện thoại thì phát hiện tài khoản bị rút mất 399 triệu đồng. Lúc này ông T mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Người dân cần cảnh giác với các hành vi lừa đảo - Ảnh minh họa: VTV

Đây không phải trường hợp đầu tiên mất tiền oan vì kích vào đường link lạ. Đã có nhiều người mắc phải cái bẫy tin nhắn, đường link giả mạo ngân hàng khiến mất hết tiền trong tài khoản.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân qua tin nhắn SMS, email, phần mềm chat (Zalo, Facebook …) và không truy cập vào đường link với nội dung giả mạo ngân hàng như trên.

Khi nhận các tin nhắn nghi vấn, không rõ ràng, người dân có thể gọi điện trực tiếp lên tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để kiểm tra lại thông tin và phản ánh các tin nhắn giả mạo tới Ngân hàng và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Người dân cũng cần thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản Internet banking, Smartbanking và có biện pháp để quản lý, bảo mật các thông tin này, tuyệt đối không cung cấp, không nhập mã OTP cho người lạ để tránh mắc bẫy các đối tượng…

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