Nghệ An: Bé trai mới sinh hơn 1 tiếng, còn nguyên dây rốn, bị bỏ trong túi bóng đen đúng ngày Tết Trung thu

Một người dân ở xóm 6, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ra vườn hái rau thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Người này liền gọi chồng đi kiểm tra thì phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn ở trong túi bóng đen bỏ bên lề đường.

Dẫn tin từ Gia đình Việt Nam, chiều tối ngày 21/9, ông Trần Xuân Hương – Chủ tịch UBND xã Liên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên lề đường.

Ông Hương cho biết thêm, cháu bé được phát hiện khoảng lúc 16h cùng ngày. Thời điểm đó, một người dân ở xóm 6, xã Liên Thành ra vườn hái rau thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Người này liền gọi chồng đi kiểm tra thì phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn ở trong túi bóng đen bỏ bên lề đường.

Chính quyền đã phát thông abso tìm người thân của bé - Ảnh: Gia đình Việt Nam

Hai vợ chồng liền báo cho chính quyền và đưa bé đến Trạm y tế xã cắt dây rốn, kiểm tra sức khỏe.

"Cháu bé nặng 3kg và mới sinh khoảng hơn 1 tiếng trước khi được người dân phát hiện. Hiện, cháu bé đang được Trạm y tế xã đang chăm sóc, nuôi dưỡng. Chính quyền cũng đã phát thông báo tìm người thân cho bé" – ông Hương nói.

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